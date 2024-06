Yeri Mua confiesa que sus implantes la incomodan y que se los quitará: 'No sé qué pensaba'

Yeri Mua tiene a sus fans completamente preocupados, pues la influencer dio a conocer que se arrepiente de haberse hecho la cirugía estética del busto, pues ya no soporta los enormes implantes de silicón que tiene que cargar todos los días hasta que se los quite.

Cabe recordar que Yeri Mua ya ha dado a conocer que ha tenido problemas con sus implantes de seno, pues el año pasado tuvo que ser revisada tras haberse sometido a la operación estética en el busto, pues uno de los silicones se volteó.

"Tengo mucho miedo, voy a hablar con mi doctor, él es muy bueno y él me lo advirtió. Él me dijo, 'Yeri las probabilidades de que todo esto te pase son estas', y la probabilidad de que mi cuerpo rechazara el implante era grande, porque, una por mi edad, dos porque elegí un tamaño muy grande para mi tipo de cuerpo, y él me lo dijo 'este es el máximo y ya estás casi rebasando el límite'", dijo entonces Yeri Mua

Ahora, Yeri Mua dio a conocer que ha tomado la decisión de dejar de ser una “mami silicón”, pues anunció que se va a retirar los implantes de seno pues ya está a la coronilla de ellos y no los soporta.

Fue a través de una breve publicación en su Twitter que Yeri Mua anunció la que muy probablemente será su siguiente intervención estética, de la cual seguramente presumirá el proceso en sus redes.

“Neta ya no me siento cómoda con este tamaño de implantes, me las voy a reducir, no sé qué estaba pensando cuando me opere”, escribió la también cantante y reguetonera junto a muchos emojis de caritas tristes y llorando.

Tras el anuncio de Yeri Mua, los fans quedaron en la expectativa respecto a la fecha en la que se hará la cirugía que implicó se va a realizar para reducirse el busto, y esperan conocer si se quedará con su tamaño natural o si se colocará otros silicones de menor tamaño a los que tiene actualmente.