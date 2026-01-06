¿Quiénes serán los actores del live action de Enredados que conforman el cast?

Durante años, los fans de Disney han especulado sobre quiénes podrían ser los actores que den vida a Flynn Ryder y Rapunzel para el live action de Enredados. Y es que el público se toma muy en serio la fidelidad al personaje, como lo hemos visto en el pasado con polémicas sobre el reparto en remakes de historias como La Sirenita.

Hasta ahora, se sabe que el proceso de casting de Enredados ya ha comenzado. En medios y redes sociales, circulan varios nombres de personalidades que podrían dar vida a los entrañables personajes de la película sobre el cuento clásico que fue animado en el 2010 por la compañía del ratón.

Hasta ahora, se sabe que el rodaje comenzará en junio de este año en Londres y el responsable del proyecto será Michael Gracey. Además, se buscará reinterpretar la historia con una narrativa contemporánea sin perder la esencia que convirtió la cinta animada en un favorito de la audiencia.

¿Quiénes serán Rapunzel y Flynn Ryder en el live action de Enredados?

Ya hay rumores de actrices jóvenes y con fuerte presencia en la industria del entretenimiento que podrían convertirse en la princesa de cabellera larga. Entre los nombres destacados están Sadie Sink, Mckenna Grace y Emma Myers.

Se suman otras opciones como Sarah Catherine Hook, Freya Skye, Teagan Croft y Olivia-Mai Barrett. Al parecer, el proyecto requiere de una personalidad que además de talento interpretativo, también cuente con un gran carisma musical.

Por otro lado, se han convocado a varios aspirantes para el papel del ladrón Flynn Ryder. Destaca entre las figuras el actor Milo Manheim, quien figura como uno de los favoritos gracias a su experiencia en producciones juveniles.

Si los rumores son ciertos, todo parece indicar que Milo Manheim ya habría sido elegido como Flynn Ryder para el Live Action de 'Enredados', y yo no podría estar más feliz con la noticia.

El fan cast que tanto había soñado se está haciendo realidad!!! 💚💚💚 pic.twitter.com/NK5R2rwTHE — Mafer Mcfly Andrómeda (@maferbmcfly23) January 5, 2026

Sin embargo, Danny Ramírez también ha llamado la atención tras manifestar públicamente su interés por el personaje. Otros nombres que han pasado por audiciones incluyen a Charlie Gillespie, Mason Thames y Gilli Jones.

El personaje cuyo casting se mantiene en el anonimato es el de Madre Gothel. Si bien en el pasado se pensaba a Scarlett Johansson para el papel según los fans, se dice que la película live action de Enredados buscará un perfil menos mediático para el papel.