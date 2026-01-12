¿Apariencia descuidada?

Critican el look de Marina de Tavira tras desfilar junto con Diego Luna en los Globos de Oro | FOTO

La presencia de la pareja en la premiación robó miradas; algunos celebraron su amor y otros criticaron fuertemente la apariencia de la mujer

Marina de Tavira y Diego Luna en los Golden Globes
Marina de Tavira y Diego Luna en los Golden Globes Foto: AP
Por:
Mariana Garibay

Marina de Tavira y Diego Luna aparecieron en la alfombra roja de los Globos de Oro y su presencia en la edición número 83 del evento dio de qué hablar gracias al atuendo que decidió lucir la actriz.

Recordemos que Diego Luna estaba nominado este año a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actor en Serie Dramática por su personaje de Cassian en Andor. Aunque no ganó, su presencia no pasó inadvertida por el público en general, ya que desfiló acompañado de su pareja, Marina de Tavira.

La pareja lució muy enamorada frente a las cámaras mientras subían las escaleras en camino a la ceremonia que se llevó a cabo en el hotel Beverly Hilton, donde se tomaron de la mano al mostrar de manera discreta la relación sólida que han construido a través del tiempo.

Critican el look de Marina de Tavira en los Globos de Oro

La mexicana apareció con un vestido negro de corte asimétrico en un solo hombro. La pieza tenía una textura satín y estaba marcada por dos partes a la altura de la cintura. Su maquillaje era mínimo, con labios en tono nude y piel luminosa.

Sobre los accesorios, llevaba unos aretes estilo escarabajo y anillos dorados. Destacó su peinado sencillo, un recogido con mechones sueltos. Algunas reacciones por el estilo de Marina de Tavira fueron:

  • “Ella me encanta pero hoy, algo no muy favorable sucedió”.
  • “Él en guapo, ella es talentosa, pero al menos unas chapitas, con ese vestido parece se enrollo en sabana”.
  • “Puedes estar en fachas 364 días del año, el único día restante que es para asistir a un evento internacional ¡Péinate!”.
  • “A Marina le faltó una peinada y un poco de maquillaje ¡Son los Golden Globes!”.
Diego Luna y Marina de Tavira en los Globos de Oro
Diego Luna y Marina de Tavira en los Globos de Oro ı Foto: Reuters
