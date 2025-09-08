Diego Luna apuesta por la curiosidad ante indiferencia

En Querétaro, Querétaro

El director y actor mexicano Diego Luna consideró que ante la indiferencia es importante apostar a la curiosidad y cuestionar lo que ocurre en nuestro entorno.

“La indiferencia es la enfermedad más grave y peligrosa. Me parece que la responsabilidad ciudadana es la única respuesta, tiene que ver con eso, con ser curioso, con cuestionar”, dijo ayer en la charla Constelaciones Hay Festival: cine, ante un Teatro de la Ciudad totalmente lleno, en Querétaro.

El protagonista de Andor aconsejó a los asistentes que no pierdan la capacidad de sorpresa y de ver a los otros.

“No pierdan la curiosidad de ver quién es el de al lado. Ahí está la solución, el poder está en ser parte de una comunidad”, expresó Diego Luna, quien estuvo acompañado por el director de cine y teatro Diego del Río, con quien conversó sobre su trabajo y experiencias en el séptimo arte y en otras disciplinas como el teatro.

Ante la polarización que ve en el mundo, el también actor de Y tu mamá también compartió que una de sus grandes preocupaciones es la incapacidad de no escuchar para entender mejor .

“La incapacidad de escuchar es un tema que me preocupa aquí y allá, porque nos cuesta escuchar, lo difícil que es utilizar el entendimiento en una discusión que parece ser ya una gritoniza. Cada vez vivimos más alejados, en vez de profundizar y de entender. Me parece que eso es cada vez más y más grave, porque pareciera que los conflictos ya son imposibles de resolver.

“Si no nos escuchamos, nos vamos a seguir radicalizando, en posturas que no tienen capacidad de coincidir o encontrar un punto medio; eso es peligrosísimo, eso sí me quita el sueño de verdad”, reconoció.

La conversación entre Diego Luna y Diego del Río fue una de las actividades de la última jornada del Hay Festival Querétaro. Convocó a un nutrido público que hizo una larga fila afuera del teatro para ingresar.