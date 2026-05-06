Alumnos denuncian olvido en la Escuela de Danza Nellie y Gloria Campobello

A días de llegar a su 94 aniversario, la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, formadora de bailarines y docentes y la más antigua en esta disciplina, continúa en paro y sus estudiantes piden no dejarla en el olvido. Los adeudos a maestros desde octubre pasado, una primera etapa de rehabilitación que dejó salones con duelas separadas o espejos con rebaba, pocas oportunidades de formación extracurriculares, una matrícula baja y planes de estudios que requieren una renovación, mantienen a los alumnos en lucha para que la institución recupere la relevancia que tuvo en su momento.

“Queremos que no se quede en el olvido. No ha sucedido que algún directivo busque hacer que crezca o que sea visible”, expresaron a La Razón los estudiantes que mantendrán el paro hasta que se dé solución a sus peticiones y se les entregue un documento en el que las autoridades se comprometan a cumplir con lo que han solicitado.

11 mdp se invirtió en la remodelación

Si bien, existen rezagos que vienen de años atrás, el punto de quiebre para este movimiento estudiantil fue la falta de pagos desde octubre pasado a seis maestros provenientes de diversos estados del país, quienes les enseñaron sobre sus danzas tradicionales. Una docente de Oaxaca, un profesor de Yucatán y otro de Nayarit, entre otros más.

“Estamos hablando de maestros que vinieron desde octubre y ahorita ya estamos en mayo. Son seis, más dos maestros, quienes ya no son de la escuela, pero no se les ha pagado desde 2024. Vienen de las comunidades a enseñarnos su danza, sus tradiciones, su cultura. Es importante su labor”, comentaron.

Ya no se instalaron algunas bocinas y hay bancas inservibles ı Foto: Especial

Hasta el momento han tenido diálogos con Déborah Chenillo, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien les explicó que hubo problemas administrativos para entregar los recursos y prometió que próximamente los docentes los recibirán. Además, se mantiene en conversaciones con ellos para conocer la situación que atraviesan.

“Necesitamos dignificar el trabajo de los profesores; si la escuela se está enfocando en la docencia, debemos empezar a respetar nuestro trabajo y el de quienes vienen aquí. Es dignificar la labor de todos los maestros de danza. Además, entender que el arte también se paga, es un trabajo. Este paro también está planteado ¿qué va a pasar en nuestro futuro? ¿Cómo vamos a vivir?”, indicaron.

Otro de los pendientes es la rehabilitación de la escuela que, en su primera etapa, quedó con desperfectos. Las obras incluyeron la restauración de ocho salones de danza y cuatro aulas, así como el cambio de luminarias, renovación del cableado, pintura del edificio y mantenimiento de las duelas.

“Hay una rampa donde antes eran como cuadritos de cemento y había espacios entre ellos. Estaba muy peligroso cuando llovía, pero ahora hace que toda el agua se desborde en las primeras entradas de los salones y se hace un encharcamiento horrible”, expusieron.

En el caso de las duelas, detallaron, “hay espacios que hacen que se atoren los pies o que suframos cortaduras. Hay ligeros espacios en las orillas de la instalación de las mismas duelas; los espejos tienen como rebabas y ya hemos tenido compañeros que se llegan a cortar. Las barras para ballet están chuecas, se giran. Sí afecta el proceso de aprendizaje tener este tipo de problemas”, señalaron.

También quedaron otros desperfectos. “Hay enchufes que no están bien colocados. Son cosas del día a día, es un poco incongruente que no hayan quedado bien”, cuestionaron.

Ya no se instalaron algunas bocinas y hay bancas inservibles ı Foto: Especial

Respecto al plan de estudios, señalaron que la mayor necesidad está en quienes estudian la especialización en danza contemporánea, pues consideran que, además de estudiar las técnicas Graham, Limón y ballet, es importante complementar con otras expresiones alternativas, como se hace en la Academia Mexicana de la Danza y en las escuelas del Centro Nacional de las Artes. Además de contar con clases extracurriculares o maestros invitados que les permitan ampliar el espectro de la enseñanza que reciben.

“Los de folclor tienen cursos con interlocutores, pero a contemporáneo lo dejan a un lado, porque no se tienen cursos ni clases extracurriculares. Hemos preguntado cómo gestionar otras clases, cursos de fin de semana o en las mañanas que no ocupamos los espacios, pero siempre nos dicen que no, porque no está en nuestro plan de estudios. La principal demanda para contemporánea sería tener cursos o incluso traer a maestros invitados para explorar otras técnicas”, puntualizaron los alumnos.

Si bien, continúan entablando un diálogo con Déborah Chenillo, invitan a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, que conozca y atienda sus problemáticas: “Vino a tomarse la foto y el video. Me gustaría invitar a Claudia a que viniera a darse una vuelta realmente en las instalaciones y que se interese más allá, que se involucre realmente y que conozca a la comunidad”.