¡Papá, ayuda! ¡Mamá está en prisión!: ¿Dónde ver esta serie de una pareja que se reencuentra inesperadamente?

La serie ¡Papá, ayuda! ¡Mamá está en prisión! (en inglés titulada Daddy Help! Mommy’s in Prison!) cuenta la intensa historia de Matt, un exitoso CEO cuya vida da un giro inesperado cuando una niña aparece en su oficina llamándolo “papá”. Sorprendido, decide realizarse una prueba de paternidad, confirmando que efectivamente es su hija.

El descubrimiento lo obliga a revivir su pasado, incluyendo su apasionado romance universitario con Linda, la madre de la niña. Sin embargo, él cree que ella lo engañó y lo abandonó.

Para su horror, Linda está en prisión, y es su hija quien le ruega: “Papá, ayuda. Mamá está en la cárcel”. Movido por el amor perdido y la responsabilidad recién descubierta, Matt hace todo lo posible por liberar a Linda, quien fue víctima de una injusticia. Una vez libre, ambos deben enfrentar viejos resentimientos y heridas profundas causadas por años de separación.

El conflicto se intensifica cuando los enemigos del pasado —aquellos que sabotearon su amor años atrás— reaparecen para destruir lo que apenas comienza a reconstruirse. Uno de los ataques deja a Matt en coma, lo que pone en riesgo el futuro de su nueva familia.

¿Podrá Matt despertar a tiempo para proteger a su hija y finalmente ser feliz con Linda, el amor de su vida?

¿Dónde ver ¡Papá, ayuda! ¡Mamá está en prisión!?

La serie ¡Papá, ayuda! ¡Mamá está en prisión! (en inglés titulada Daddy Help! Mommy’s in Prison!) forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como a través de su app móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Si bien es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de la serie completa, los primeros 10 capítulos —de un total de 88— pueden verse sin costo alguno.

Aunque fue producida originalmente en inglés, ReelShort ofrece la posibilidad de cambiar el idioma desde el menú de configuración, lo que incluye la opción de activar subtítulos en español.

Algunos capítulos también pueden encontrarse en YouTube o TikTok, donde se presentan en su versión original en inglés, sin subtítulos en español.

