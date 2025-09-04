Mi marido secreto es mi jefe, ¿dónde ver esta serie sobre un romance inesperado?

La serie Mi marido secreto es mi jefe sigue a Kate Abrams, quien se casó con un desconocido para asegurar su herencia, pero nunca tuvo la oportunidad de verlo. Dos años después, ella regresa a la ciudad para solicitar el divorcio, pero todo cambiará cuando sepa que su marido secreto es en realidad su sexy jefe multimillonario, Jack Townsend, de quien ella también está enamorada.

Este drama puede encontrarse también como My Secret Husband is My Boss, título original en inglés.

¿Dónde ver Mi marido secreto es mi jefe?

Mi marido secreto es mi jefe o My Secret Husband is My Boss está disponible en su totalidad a través de la plataforma ReelShort, tanto en su sitio web oficial como en su aplicación para dispositivos móviles. Se ofrece en su idioma original, el inglés, aunque incluye subtítulos en español para facilitar su comprensión a una audiencia hispanohablante.

Los usuarios pueden ver sin costo los primeros 11 episodios; sin embargo, para acceder a la historia completa —compuesta por un total de 72 capítulos— es necesario contar con una suscripción activa.

Además, se han publicado episodios completos y clips en redes sociales como YouTube y TikTok. En estas plataformas, el contenido se encuentra con subtítulos en español.

En TikTok, puedes encontrar algunos episodios en el perfil de @dramawikeqm.

