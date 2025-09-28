La Victoria de la Mamá Victoria, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La Victoria de la Mamá Victoria es un drama en donde una mujer pierde su trabajo después de dar a luz, a pesar de que la mujer había sido la causa de que la empresa de moda no quebrara por su inteligencia, pero es que alguien más le robó el crédito.

¿De qué trata La Victoria de la Mamá Victoria?

La Victoria de la Mamá Victoria sigue la historia de Victoria Wintour, quien era un pilar de Maison Levaux, ya que ella salvó a la empresa de diseño líder del borde de la catástrofe mientras estaba 8 meses embarazada.

Sin embargo, al dar a luz y regresar a la oficina, su nueva jefa Holly la despidió por haberse ausentado, al asegurar que estaba injustificado. Asimismo, la villana de adjudicó el haber salvado a la compañía, haciendo que ya no miraran con buenos ojos a la protagonista-

Para mantener a las demás empleadas embarazadas en la nómina, Victoria renunció voluntariamente con una indemnización mínima. Vincent Chevalier, su primer amor y rival de Maison Levaux, la encontró y le ofreció una segunda oportunidad para volver a triunfar hasta llegar a la cima.

¿Dónde ver La Victoria de la Mamá Victoria?

La serie cuenta con un total de 56 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 8 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes buscar la historia a través de plataformas como Dailymotion por su nombre en inglés, Laid Off While Pregnant. Encontrarás la historia completa en formato de película.

