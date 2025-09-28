Abrazarte en el Futuro Después de graduarse, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Abrazarte en el Futuro Después de Graduarse sigue el drama de una mujer que descubre que su familia prefiere a otra mujer antes que ella, por lo que decide que se va a vengar de todos ellos.

¿De qué trata Abrazarte en el Futuro Después de graduarse?

Abrazarte en el Futuro Después de Graduarse sigue la historia de Adriana Ortega, quien se casó con Cristian López y tuvo un hijo de manera inesperada. Ella dedicó su vida a cuidar de su suegra, esposo e hijo sin quejarse.

Abrazarte en el Futuro Después de graduarse ı Foto: Especial

Un día, al intentar salvar a su familia que cruzó la calle con luz roja, fue atropellada. Al despertar, apareció un sistema llamado “Pagafantas”, y se dio cuenta de que todas las mujeres de su mundo tenían sus conciencias controladas por este sistema.

Al casi morir por salvar a su marido e hijo, completó la misión y recibió generosas recompensas del sistema. Al descubrir la verdadera cara de su esposo y su hijo ingrato, Adriana comenzó su camino hacia la autoconciencia. Se enfrentó a su marido y a la amante y encontró el amor verdadero.

Justo cuando todo parecía perfecto, sufrió otro accidente y, al despertar, se dio cuenta de que había regresado al momento en que se despertó tras el primer accidente... ¡y el sistema había desaparecido! Esta vez, necesitaba valerse por sí misma para llegar a la cima de su vida.

¿Dónde ver Abrazarte en el Futuro Después de graduarse?

La serie cuenta con un total de 58 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes buscar la historia a través de plataformas como Dailymotion por su nombre en inglés, Breaking Free from the System. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

A Tres pasos de Mi Mente: Laura, quien era la hija biológica de la familia Windsor. Sin embargo, quedó atrapada en medio de una tragedia que la llevó a la muerte. Y es que Serena, la hermana adoptiva de Laura, sabe del gran talento de ella y decide que hará lo necesario para hundirla y ella sobresalir. De este modo, Serena lee los pensamientos de la protagonista, habilidad poderosa.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.

Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó: Miles estudia medicina y de pronto, descubre que su novia lo engaña. Miles decide hacer que la ruptura sea dolorosa y le confiesa que él le fue infiel, aunque no fue así y besa a un atractivo chico que se encontraba cerca y que se interpuso por accidente entre Miles y su cómplice. Miles se da cuenta de que trabajará con el hombre que besó por accidente y se reconocen, pero lo peor llega cuando descubre que es Hunter, el CEO de la empresa.