Cuando el silencio dijo basta, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Cuando el silencio dijo basta es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que decide buscar otro esposo después de que es traicionada por su pareja tras un accidente de auto.

¿De qué trata Cuando el silencio dijo basta?

Cuando el silencio dijo basta sigue la historia de Alhelí Quiroz, una mujer que quedó muda después de que tuvo un accidente automovilístico. Por su parte, su esposo Raúl Zapata, tenía una amante.

Cuando el silencio dijo basta ı Foto: Especial

Él decide complacer a la otra mujer, por lo que le propuso un falso divorcio a Alhelí. Desilusionada, Alhelí decidió convertir la farsa en realidad y aceptó la propuesta de matrimonio de Arturo Flores, el heredero del Grupo Flores.

Cuando Raúl finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde y había perdido a la mujer que le había sido fiel hasta el momento en que él la traicionó.

¿Dónde ver Cuando el silencio dijo basta?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Farewell of the Voiceless Rose o Silent No More: I Got My Prince. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Costuras del Destino: Carolina Jiménez es una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos. A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad. Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo.

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Mi padre, el capo encubierto: Pablo Olivar era un hombre que había sido líder del Grupo Auge, pero para enseñar a su hijo Santiago Olivar, escondió su identidad y se transformó en un vendedor de sandías del mercado nocturno del sitio de la obra, lo que permitió a su hijo entrenarse desde abajo.