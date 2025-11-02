​Costuras del destino, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Costuras del Destino es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que no era querida por su familia y con su primera pareja encuentra desprecio. Por ello, decide alejarse y cambiar su destino.

¿De qué trata ​Costuras del destino?

Costuras del Destino sigue la historia de Carolina Jiménez, una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos, mientras que a ella como hija no la trataban tan bien.

Costuras del Destino ı Foto: Especial

A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad.

Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo. Incapaz de soportarlo más, Carolina se marchó con su pequeña y conoció a Jonás Paz, un exsoldado con discapacidad.

Ante el acoso constante de la familia Ruiz, Jonás se interpuso para proteger a Carolina y a su hija. Gracias a su apoyo, ella se esforzó por aprender, desarrolló su talento como costurera y fundó su propia fábrica de ropa. Mientras tanto, bajo sus cuidados, Jonás recuperó la movilidad en sus piernas. De una mujer abandonada a una directora independiente, Carolina reescribió su destino con pura resiliencia.

Lo que comenzó como una ayuda mutua entre ella y Jonás, con el tiempo se convirtió en amor, encarando juntos una vida nueva.

¿Dónde ver ​Costuras del destino?

La serie cuenta con un total de 64 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, When Leaving Becomes Living o también, Our Brave New Beginning. Encontrarás la historia completa en formato de película.

