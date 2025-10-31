El amor se fue al dar la espalda, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El amor se fue al dar la espalda es un drama chino en el que seguimos la historia de una mujer que tras sentirse traicionada por su esposo, se aleja y no cede cuando él trata de recuperarla.

¿De qué se trata El amor se fue al dar la espalda?

El amor se fue al dar la espalda sigue la historia de Valeria Ríos, una mujer que descubre que su esposo, Andrés Molina, permite que su nueva secretaria, Clara Reyes, se siente a su lado en un evento importante, a pesar de que en el pasado, solo ella podía hacerlo.

El amor se fue al dar la espalda ı Foto: Especial

Resulta que Claudia tiene un gran parecido con el primer amor del hombre. Andrés defendió a Clara y rompió la paciencia de Valeria al mostrar que está del lado de la otra mujer antes que del de su esposa

Con el paso del tiempo y corazón roto, Valeria se resigna y decide criar sola a su hijo y pedirle el divorcio a su esposo, que parece tener sus afectos en otro lado. Cuando Andrés quiso recuperarla, Valeria ya tenía otra felicidad.

¿Dónde ver El amor se fue al dar la espalda?

El drama pertenece a la aplicación Netshort, que se encuentra disponible para descargar en tu tienda de aplicaciones móviles como Play Store y App Store. Ahí podrás ver la historia completa después de pagar.

La serie se encuentra disponible incluso doblada al español en plataformas como Dailymotion, donde puedes encontrarla por su titulo en el idioma. Por otro lado, en inglés lo encuentras como Breaking Free from the Billionaire’s Betrayal.

