Lo que el amor no perdona, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Lo que el amor no perdona es un drama en el que conocemos la historia de un joven que hizo todo lo posible para conquistar a una chica que no lo apreciaba lo suficiente.

¿De qué trata Lo que el amor no perdona?

Lo que el amor no perdona sigue la historia de Antonio, un joven enamorado que sufre una tremenda decepción durante su fiesta de cumpleaños, pues Aitana, la mujer de la que se encuentra enamorado, no va a verlo a su fiesta.

Lo que el amor no perdona ı Foto: Especial

En lugar de ir con él, ella prefirió estar con alguien más, lo que rompió por completo el corazón de Antonio. Por este motivo, él decide rendirse en el amor y olvidarse por completo de ello.

Sin embargo, sigue recibiendo un trato malo por parte de ella, que no esperaba que él decidiera hacerla a un lado en la vida. Aitana tampoco sabe que en realidad es un chico adinerado.

Es entonces que Antonio decide tener un cambio de vida, cuando se encuentra con una misteriosa chica que se encuentra al borde de un puente lanzando dinero. El encuentro enciende una chispa entre ambos, cuando él le salva la vida a pesar de que ella no lo deseaba.

Este es apenas el inicio de la relación del joven con Valentina Murillo, hija del jefe de la Triada Negra. Él le dice que si quiere morir, tendrá que pedirle permiso, pues ahora su vida es de él.

¿Dónde ver Lo que el amor no perdona?

El drama pertenece a la aplicación Shortswave, que se encuentra disponible para descargar en tu tienda de aplicaciones móviles como Play Store y App Store. Ahí podrás ver la historia completa después de pagar.

La serie se encuentra disponible incluso doblada al español en plataformas como Dailymotion, donde puedes encontrarla por su titulo en el idioma. Por otro lado, en inglés lo encuentras como Love is the Only Eternity.

Otras series

Mi padre, el capo encubierto: Pablo Olivar era un hombre que había sido líder del Grupo Auge, pero para enseñar a su hijo Santiago Olivar, escondió su identidad y se transformó en un vendedor de sandías del mercado nocturno del sitio de la obra, lo que permitió a su hijo entrenarse desde abajo.

La dama de acero en las nubes: Estrella Guzmán fue asesinada por su esposo y mejor amiga. Renace justo durante el vuelo donde su destino quedó sellado. Armada con recuerdos de vidas pasadas, evita un retraso crítico, salva al hermano del multimillonario Lucas y limpia su nombre. Al unirse a la sede de la aerolínea, Celeste supera las crisis con su brillantez, convirtiéndose en directora y heredera aparente.

Esposa relámpago, reina total: En un suntuoso banquete en Metrovale, el multimillonario Ethan presenta con orgullo a su nueva esposa campestre y celebra lo amable y buena que es, por lo que pide que el resto de las personas la cuiden. Sin embargo, los invitados saben que en realidad la amable mujer es Roxelle, una mujer poderosa.