Esposa relámpago, reina total, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Esposa relámpago, reina total es un drama donde un ingenuo hombre desconoce que está casado con una mujer poderosa que finge ser tierna y amable, pero en realidad en una jefa de la mafia.

¿De qué trata Esposa relámpago, reina total?

Esposa relámpago, reina total comienza su historia en un suntuoso banquete en Metrovale, donde el multimillonario Ethan presenta con orgullo a su nueva esposa campestre y celebra lo amable y buena que es, por lo que pide que el resto de las personas la cuiden.

Esposa relámpago, reina total ı Foto: Especial

Sin embargo, los invitados saben que en realidad la amable mujer es Roxelle. Una vez derrotó sola a una banda entera: diez hombres, sin problema. Ethan insiste en que es inocente y romántica, mientras que magnates globales de los negocios le ruegan en secreto su cooperación después de que su investigación pionera sacudiera la economía mundial.

Lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia se convierte poco a poco en algo real. Hasta que una impactante revelación lo cambia todo: la amada hija de Ethan… es en realidad la hija de Roxelle.

¿Dónde ver Esposa relámpago, reina total?

La serie cuenta con un total de 86 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 13 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios. Encontrarás la historia completa en formato de película por alguno de sus títulos en inglés, Tamed by My Mafia Wife o My Gentle Wife, the Mafia Queen.

Otras series

El regreso de la bisabuela: Eva Lago es una mujer que tras un accidente en la época de la República de China, reencarna en una niña de nueve años de edad décadas después. En un inicio, la pequeña no es bien recibida, pero ella enseguida le enseña disciplina a la esposa de Samuel, el primogénito de la familia. Asimismo, no duda en revelar su identidad y los sorprende a todos, aunque no le creen en un inicio.

¿Quién Estará Contigo para Siempre?: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada y engañada cuando él fingió su muerte para vivir con otra mujer, lejos de ella. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Nos amamos como si no hubiera mañana: Samuel Ríos y la protagonista eran una pareja demasiado disfuncional. Fue en su quinto aniversario de boda que todo cambio por siempre entre los dos. Samuel no hizo caso a la llamada de auxilio de ella, quien estaba siendo acechada por unos ladrones que la asaltaron salvajemente. Todo por preferir a su primer amor antes que a su esposa.