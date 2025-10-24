El regreso de la bisabuela, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El regreso de la bisabuela es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que reencarna en una niña y decide tomar las riendas de la familia, sorprendiendo a todos.

¿De qué trata El regreso de la bisabuela?

El regreso de la bisabuela sigue la historia de Eva Lago, una mujer que tras un accidente en la época de la República de China, reencarna en una niña de nueve años de edad décadas después.

El regreso de la bisabuela ı Foto: Especial

En un inicio, la pequeña no es bien recibida, pero ella enseguida le enseña disciplina a la esposa de Samuel, el primogénito de la familia. Asimismo, no duda en revelar su identidad y los sorprende a todos, aunque no le creen en un inicio.

Es su hija Juana quien la reconoce de manera inmediata y a pesar de que ahora luce como una niña y de que se encuentra gravemente enferma. Sin embargo, la niña sabe qué es lo que debe hacer para recuperar su salud. De este modo, comienza el momento en que Eva volverá a tener el control, a pesar del escepticismo del resto de sus familiares.

¿Dónde ver El regreso de la bisabuela?

La serie cuenta con un total de 65 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios. Encontrarás la historia completa en formato de película por su título en inglés, 9-Year-Old Matriarch: Move Over! o Great-Grandmother is Nine Years Old.

Otras series

¿Quién Estará Contigo para Siempre?: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada y engañada cuando él fingió su muerte para vivir con otra mujer, lejos de ella. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Nos amamos como si no hubiera mañana: Samuel Ríos y la protagonista eran una pareja demasiado disfuncional. Fue en su quinto aniversario de boda que todo cambio por siempre entre los dos. Samuel no hizo caso a la llamada de auxilio de ella, quien estaba siendo acechada por unos ladrones que la asaltaron salvajemente. Todo por preferir a su primer amor antes que a su esposa.

Caí del cielo, y volví como demonio: Ambar y Gael son una pareja que se encuentra comprometida, pero Selena decidió traicionarlos y acabó con toda la familia Guzmán. Es entonces que Ambar decide buscar justicia por su familia. Por ese motivo, desafió al Cielo Supremo, pero los dioses la condenaron y la arrojaron al vacío. Lo que no esperaban es que se convierte en demonio.