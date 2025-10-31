Destino en la sangre, ¿Dónde ver el drama chino completo en español?

La serie en formato vertical Destino en la sangre es un drama en el que conocemos la historia de un CEO que se reencuentra con la mujer con la que pasó una noche y con su hijo, a quien decide aceptar como suyo.

¿De qué trata Destino en la sangre?

Destino en la sangre sigue la historia de un CEO que en una noche de lluvia, tiene un inesperado encuentro con una mujer que asegura que alguien la persigue y al verla aterrada, él decide ayudarla temiendo que se encuentre en un peligro real.

Lo que ninguno de los dos esperaban era que su encuentro los llevara a un momento de intimidad, al compartir la noche juntos. Después de un tiempo, ella se gana la vida con trabajo duro, con un hijo que pertenece al CEO.

Por su parte, ella desconoce por completo quién es el padre de su hijo, al no recordar con certeza lo que pasó aquella noche. Resulta que la joven escapó para evitar que la vendieran a un hombre y por otro lado, su familia se sigue aprovechando de ella.

Esto hasta que llega el CEO y es entonces que decide llevarse a la mujer y al niño como si fueran su familia, lo que agrada al corazón de su padre.

¿Dónde ver Destino en la sangre?

La serie se encuentra disponible incluso doblada al español en plataformas como Dailymotion, donde puedes encontrarla por su titulo en el idioma español o con subtítulos. También aparece en YouTube, con audio generado por IA.

