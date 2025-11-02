Próximo Capítulo, Sin Ti: ¿Dónde ver el drama chino completo?

Próximo Capítulo, Sin Ti es un drama chino que ha llamado la atención de miles de fans de las series en formato vertical. La historia está compuesta por 82 capítulos en los que se desarrolla la historia de Camila Reyes, quien debe salir adelante con su pequeña hija luego de ser traicionada por su esposo.

Te contamos de qué trata la historia, dónde verla y te recomendamos otros dramas que te podrían gustar.

¿De qué trata Próximo Capítulo, Sin Ti?

Tras siete años de matrimonio, Camila Reyes se enfrenta la indiferencia, el mal humor y la frialdad de su esposo Trevor, un millonario CEO. Con la esperanza de conquistar su corazón, el día de su cumpleaños decide viajar de sorpresa al extranjero para visitarlo a él y a su hija.

Sin embargo, al llegar, descubre con dolor que están festejando a otra mujer, Frida, su hermanastra. Desde la distancia, observa cómo su esposo, aquel que apenas le dedica una mirada, sonríe con ternura hacia esa persona desconocida. Y algo que le rompe aún más el corazón, es oír a su propia hija, Julie, pedirle a esa joven que sea su madre.

En ese instante, Camila comprende que su ilusión se desvanece y que quizás ha llegado el momento de dejar ir definitivamente a su esposo.

¿Dónde ver el drama chino Próximo Capítulo, Sin Ti?

Próximo Capítulo, Sin Ti es un drama chino que se encuentra disponible en DramaBox, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil de DramaBox, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 12 episodios. Sin embargo, para continuar con los 82 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

Además, algunos fans han compartido episodios y resúmenes en redes sociales como YouTube o TikTok, donde se encuentra Próximo Capítulo, Sin Ti doblada al español.

Otras historias que te pueden gustar:

Recupera la Memoria: La Esposa Salvaje y Dulce: Es un drama chino que narra la historia de Ana Cuén, la heredera del Grupo Cuén, quien sufre la traición de su propia familia en una lucha por el poder y es enterrada viva. Milagrosamente ella sobrevive, pero pierde la memoria y su mente regresa a ser a la de una niña pequeña. Mientras está vagando por las calles, es rescatada por el joven empresario, Félix Paz.

Love’s Ambition: Xu Yan, una famosa presentadora, y Shen Haoming, un miembro de la élite urbana, son una pareja admirada por muchos. Aunque parecen la pareja perfecta, sus diferencias de origen dificultan que tengan una verdadera relación amorosa. Xu Yan, con su glamurosa identidad y su historia cuidadosamente elaborada, se casa con éxito con Shen Haoming. Cuando surge un conflicto, Xu Yan decide dejar a Shen Haoming para siempre.