Recupera la Memoria: La Esposa Salvaje y Dulce, ¿dónde ver el drama chino completo?

Recupera la Memoria: La Esposa Salvaje y Dulce es un drama chino que narra la historia de Ana Cuén, la heredera del Grupo Cuén, quien sufre la traición de su propia familia en una lucha por el poder y es enterrada viva.

Milagrosamente ella sobrevive, pero pierde la memoria y su mente regresa a ser a la de una niña pequeña. Mientras está vagando por las calles, es rescatada por el joven empresario, Félix Paz. Este misterioso hombre es un enfermo lisiado que en secreto es un joven talentoso y heredero de una gran empresa.

Para evitar un matrimonio arreglado, Félix decide casarse rápidamente con Ana Cuén. Durante el matrimonio, la familia Paz les pone innumerables obstáculos para estar juntos.

En un incidente, Ana Cuén es golpeada con un jarrón y, como consecuencia, recupera la memoria. A partir de entonces, empieza a planear en secreto su contraataque para enfrentarse a su familia en la junta de accionistas y, así, recuperar su fortuna.

Al mismo tiempo, Félix Paz revela su propio secreto: su enfermedad era fingida, todo lo hizo para poder investigar la muerte de su madre y ocultar que en realidad es un poderoso heredero. Tras conocer la verdad, Ana Cuén decide apoyarlo.

Juntos enfrentan a los enemigos externos y, finalmente, celebran su boda, dando paso a un final feliz, sin peligros ni secretos.

Recupera la Memoria: La Esposa Salvaje y Dulce ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Recupera la Memoria: La Esposa Salvaje y Dulce?

Recupera la Memoria: La Esposa Salvaje y Dulce es un drama chino que forma parte del amplio catálogo de series en formato vertical de ReelShort. Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la aplicación en tu dispositivo móvil, de este modo podrás acceder al contenido en cualquier sitio.

Recuerda que los primeros 10 episodios de la historia están disponibles de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los 73 episodios que conforman la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma.

La serie se creó originalmente en chino, no obstante, en ReelShort se publicó una versión doblada al español.

Otra opción para ver este drama es YouTube o TikTok, donde algunos episodios están disponibles sin costo. Busca el perfil de dramas631.

