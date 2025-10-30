Maestra, llévame al cielo: ¿Dónde ver el drama chino?

En el drama chino llamado Maestra, llévame al cielo o ¡Ya basta! ¡El desterrado despertó! se narra la historia de Eliseo Nieves, un joven que fue abandonado por su familia por ser un hijo ilegítimo y que soportó una década de humillación en silencio, hasta despertar la energía divina oculta en su interior.

Sin embargo, al hacerlo, fue traicionado y expulsado del templo. En su caída, la misteriosa Sra. Fuentes, guardiana de las tumbas y maestra de poderes inalcanzables, lo rescató. Con su guía, Eliseo desafió a los inmortales y obligó incluso a la líder suprema de la secta a rendirse ante él.

Juntos ascendieron por la Escalera al Infinito, donde su aura resonó con el cielo. Cuando los Demonios descendieron, la Sra. Fuentes desplegó sus alas de fénix, con lo que desató una batalla cósmica por el destino de los reinos y de su discípulo elegido.

Maestra, llévame al cielo ı Foto: Especial

¿Dónde ver Maestra, llévame al cielo?

Maestra, llévame al cielo o ¡Ya basta! ¡El desterrado despertó! es un drama que cuenta con un total de 50 episodios, los cuales se encuentran disponibles a través de la plataforma de GoodShort.

Los primeros 10 capítulos pueden disfrutarse de manera gratuita en el sitio web, o desde la aplicación para dispositivos móviles, antes de tener que comprar el resto de la historia.

Aunque la producción fue hecha originalmente en chino, GoodShort publicó una versión del drama doblado al español, para que el idioma no sea impedimento para deleitarte con esta historia.

Otra opción para ver algunos episodios de Maestra, llévame al cielo o ¡Ya basta! ¡El desterrado despertó! es YouTube o TikTok.

Otras historias que te pueden gustar:

Mamá ardiente y millonario dominante: Hace siete años, Alba Dávila accidentalmente entró en la habitación de Elvio Burela. Tras una noche juntos, ella dio a luz a gemelos, pero el primogénito desapareció misteriosamente. Alba regresó al país con su hijo menor, Leo, decidida a encontrar al hijo que perdió. En su búsqueda, se reencontró con Elvio, y entre ellos comenzó a surgir una conexión inesperada.

Love’s Ambition: Xu Yan, una famosa presentadora, y Shen Haoming, un miembro de la élite urbana, son una pareja admirada por muchos. Aunque parecen la pareja perfecta, sus diferencias de origen dificultan que tengan una verdadera relación amorosa. Xu Yan, con su glamurosa identidad y su historia cuidadosamente elaborada, se casa con éxito con Shen Haoming. Cuando surge un conflicto, Xu Yan decide dejar a Shen Haoming para siempre.

El regreso de la bisabuela: Sigue la historia de Eva Lago, una mujer que tras un accidente en la época de la República de China, reencarna en una niña de nueve años de edad décadas después. En un inicio, la pequeña no es bien recibida, pero ella enseguida le enseña disciplina a la esposa de Samuel, el primogénito de la familia. Ella no duda en revelar su identidad y sorprende a todos, aunque no le creen en un inicio.