Love Ambition: ¿Dónde ver el drama chino completo?

Love Ambition, también conocido como Love’s Ambition o Ambición de Amor, es un drama chino que se ha vuelto muy popular en redes sociales. Las personas fanáticas de las historias en formato vertical esperan ansiosas para ver todos los capítulos; aquí te contamos dónde puedes disfrutar de esta serie.

¿De qué trata Love Ambition?

En Love Ambition Xu Yan, una famosa presentadora, y Shen Haoming, un miembro de la élite urbana, son una pareja admirada por muchos. Aunque parecen la pareja perfecta, sus diferencias de origen dificultan que tengan una verdadera relación amorosa.

Xu Yan, con su glamurosa identidad y su historia cuidadosamente elaborada, se casa con éxito con Shen Haoming, quien siempre ha tenido el control y que ha tenido mucho dinero. Cuando surge un conflicto, Xu Yan decide dejar a Shen Haoming para siempre.

TE RECOMENDAMOS: Polémica Presionan a Galilea Montijo para hablar sobre Inés Gómez Mont tras arresto de Víctor Álvarez Puga

Sin embargo, Shen Haoming se da cuenta de que se ha enamorado y quiere recuperar a Xu Yan. Cuando acude a buscarla se da cuenta de que vive en la miseria, cosa que le duele, pero ¿podrá dejar su orgullo de lado y ser feliz con Xu Yan?

Poster de Love's Ambition ı Foto: Especial

¿Dónde ver el drama chino Love Ambition?

El drama chino Love Ambition, también conocido como Love’s Ambition o Ambición de Amor, es una producción que se puede ver desde la aplicación WeTV o en línea.

La serie consta de 32 capítulos, de los cuales dos se pueden mirar sin costo en la plataforma. Sin embargo, si deseas acceder a todos los episodios, sin anuncios y con posibilidad de descargarlos, debes adquirir una suscripción mensual.

Aunque Love Ambition es una producción creada originalmente en idioma chino, este sitio publicó una versión con subtítulos en español, por lo que no tendrás ningún impedimento para disfrutar del drama.

Otra opción para ver este drama es YouTube o TikTok, donde algunos usuarios como andrea_tibavija han compartido resúmenes o varios capítulos.

Además, en Telegram, se comparten varios fragmentos del drama. Busca en: https://t.me/c/2632652023/32.

Otros dramas que pueden te pueden gustar:

Eres mi tesoro: Hace cinco años, Samuel Adams, el CEO ciego y paralizado fue abandonado por su familia millonaria, pero un día, Abigail Winchester lo salva de un grupo de jóvenes malvados que lo atacan. A partir de ese momento, ella se quedó a su lado fielmente. Samuel y Abigail se enamoraron, sin embargo, después de un accidente de coche, ella desapareció de repente, y milagrosamente, la visión del CEO se restauró.

Contra La Impostora: Es un drama chino que sigue a Tu Cha Cha o Marina Flores, una estudiante prodigio que no cuenta con muchos recursos económicos. Sin embargo, su mente brillante le ayuda a estudiar en un prestigioso colegio donde escribe cartas de amor a Miss Wen para ganar un poco de dinero, pero termina enamorada de Shen Bu Yan, el destinatario de sus cartas.