Puebla se posiciona a nivel nacional como líder en marcas de mezcal con 91 medallas

Con 91 galardones, Puebla se consolida como primer lugar del medallero durante el XV Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos 2026, un logro que refleja la excelencia, tradición y creciente reconocimiento de sus productores, así como del fortalecimiento del sector por parte del gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier.

Este resultado no sólo posiciona a Puebla como líder entre 10 estados participantes, sino que confirma el alto nivel de calidad que ha alcanzado el mezcal poblano a nivel nacional. De acuerdo con la Academia del Mezcal y del Maguey, la entidad obtuvo un total de 91 medallas: 20 Gran Oro, 34 Oro y 37 Plata, cifra que representa uno de los desempeños más sobresalientes en la historia reciente del certamen.

Destacan alto nivel de calidad del mezcal poblano a nivel nacional. ı Foto: Cortesía

La relevancia de este reconocimiento radica también en la riqueza cultural que distingue a Puebla, así como en el esfuerzo de generaciones de maestras y maestros mezcaleros que han perfeccionado, a lo largo del tiempo, procesos tradicionales de elaboración. A ello se suma la amplia diversidad de agaves que existen en el estado, lo que permite la creación de destilados con perfiles únicos y de alta calidad, valorados tanto en México como en el extranjero.

Entre las marcas galardonadas destacan 1001 Secretos ,9 Aguas, 11 Latidos, Cosa Juzgada, La Atlixquense, La Vi de Ca, Ma-Me, Agave Rosa, Papalotl, entre otras, que en conjunto reflejan la identidad, tradición y excelencia del mezcal poblano.

Bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, se han fortalecido políticas públicas orientadas al desarrollo integral del sector, lo que impulsa la profesionalización, certificación y mejora continua de los procesos productivos. Este respaldo institucional ha sido clave para que el mezcal poblano alcance niveles competitivos en escenarios nacionales e internacionales.

Como parte de este compromiso, para 2026 el gobierno del estado de Puebla destinó una inversión de 50 millones de pesos al fortalecimiento de toda la cadena productiva del mezcal, desde el cultivo del maguey hasta su comercialización, lo que consolida una estrategia que no sólo eleva la calidad del producto, sino que también impulsa el desarrollo económico regional.

cehr