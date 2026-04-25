Desmantelan en Matehuala sistema de videovigilancia ilícita: hay dos detenidos

En San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGESLP), desmantelaron un sistema de videovigilancia ilícita y detuvieron a dos personas en el municipio de Matehuala.

En un primer hecho en la colonia Villa Fontana, elementos de la Guardia Civil Estatal y personal de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Gabriel de Jesús “N”, de 18 años, y a Rocío Guadalupe “N”, de 19 años, por su probable participación en los delitos de amenazas, obstrucción de la seguridad pública, presunta vigilancia ilícita y allanamiento .

Elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

Durante esta intervención se aseguraron cinco tabletas electrónicas, un teléfono celular y dos cámaras.

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Posteriormente, con la información recabada, se detectaron y desmontaron otras 17 cámaras de videovigilancia conectadas de manera inalámbrica, que eran presuntamente utilizadas para el monitoreo de movimientos de los cuerpos de seguridad en la zona.

Tanto los indicios como los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En tanto, la SSPC y la FGESLP refrendaron el compromiso de fortalecer los operativos y las acciones de seguridad como parte de la estrategia en la región del Altiplano.

cehr