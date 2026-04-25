Inauguran ‘Ventana a México’, antesala del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora y el secretario Simón Quiñones Orozco encabezan el corte de listón de "Ventana a México" en la Plaza Quebec.

Con una amplia participación, este sábado se llevó a cabo la inauguración de “Ventana a México”, muestra turística, cultural y gastronómica que forma parte de las actividades previas al Tianguis Turístico de México en su 50ª edición.

El evento, que se desarrolla durante este fin de semana en la Plaza Quebec de Acapulco, inició con el corte de listón encabezado por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Artesanos de más de 15 entidades federativas comercializan sus productos en el marco de las actividades previas al Tianguis Turístico 2026. ı Foto: Sectur

En esta muestra participan más de 15 estados del país, entre ellos Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Michoacán, Morelos y Guerrero, quienes presentan y comercializan artesanías, productos textiles y gastronomía.

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A nombre de la gobernadora, Quiñones Orozco reconoció la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el trabajo conjunto con autoridades municipales para consolidar una edición destacada del Tianguis Turístico.

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora y el secretario Simón Quiñones Orozco encabezan el corte de listón de "Ventana a México" en la Plaza Quebec. ı Foto: Sectur

“Soy el portavoz del saludo cálido y entusiasta de nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha impulsado con convicción el turismo como motor de bienestar en nuestro bello Guerrero. Después de cinco décadas de este gran encuentro, regresa a su origen. Hoy damos un paso más, hoy el Tianguis también se abre a la gente. Ventana a México nace con ese propósito: que quienes vivimos aquí, quienes nos visitan, quienes aman este destino, puedan ser parte de esta gran celebración”, expresó.

Por su parte, Rodríguez Zamora explicó que esta iniciativa surge con el propósito de compartir el Tianguis Turístico con la población, promoviendo el conocimiento de los destinos del país y generando oportunidades económicas para artesanas, artesanos y cocineras tradicionales.

Autoridades federales y estatales destacan la coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado para el sector turismo. ı Foto: Sectur

Agregó que durante más de cinco días se realizarán diversas actividades dentro y fuera de la sede principal, con la participación de destinos como Taxco de Alarcón, lo que permitirá ampliar la oferta turística en el estado durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo.

“Queremos generar economías verdaderas y que los artesanos y cocineras no solo sean para foto o fueran personajes, sino que lleven y creen una economía en sus familias. Así que Ventana a México surge desde Tijuana y hoy lo hacemos aquí en esta plaza pública porque no hay mejor ventana que este paraíso, lo tienen todo. La bahía más bonita del mundo”, expresó.

Turistas y residentes disfrutan de la oferta gastronómica y cultural en la Plaza Quebec de Acapulco durante el fin de semana largo. ı Foto: Sectur

En el acto inaugural también estuvieron presentes la subsecretaria de Turismo Federal, Nathalie Desplas Puel; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el presidente de ASETUR, Bernardo Cueto Riestra; así como representantes del sector turístico y participantes de distintas entidades del país.

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