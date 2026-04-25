Vinculan a proceso a cuatro personas detenidas con más de 150 kilos de marihuana

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en Oaxaca, señaladas por su probable participación en un delito contra la salud, específicamente en la modalidad de posesión de marihuana con fines de transporte.

El caso se originó a partir de un accidente vehicular registrado sobre la carretera Ocotlán–San Dionisio Ocotepec, a la altura de San Baltazar Chichicápam. De acuerdo con los reportes, una camioneta se impactó contra un poste, lo que movilizó a elementos de la policía municipal, quienes al arribar al sitio realizaron una revisión preventiva del vehículo.

Fue durante esta inspección cuando los agentes localizaron varias bolsas en la batea de la unidad, en las que se transportaban 156 kilos con 80 gramos de marihuana. Ante el hallazgo, fueron detenidos en el lugar Reymundo “N”, Yajaira “N”, Noé “N” y Fernando “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

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La #FGR en #Oaxaca, obtuvo vinculación a proceso en contra de Fernando “N”, Noé “N”, Reymundo “N” y Yajaira “N”, por su posible participación en un delito contra la salud. La carpeta de investigación derivó de la puesta a disposición por parte de elementos de la Policía Municipal… pic.twitter.com/3tLY14RsHk — FGR México (@FGRMexico) April 25, 2026

Con base en estos hechos, la representación social adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a los cuatro imputados.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que se continuará con el fortalecimiento del caso.

En cuanto a su situación jurídica, tres de los detenidos —Reymundo “N”, Noé “N” y Fernando “N”— fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social No. 13, mientras que Yajaira “N” permanece interna en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet.

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MSL