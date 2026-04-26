Baja California: Histórica reforma constitucional reconoce derechos de los animales

La gobernadora Marina del Pilar durante la supervisión de la infraestructura médica en el Santuario Mily, en Mexicali.

Baja California se consolida como referente nacional en protección animal bajo el liderazgo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La entidad marca un precedente histórico con reformas constitucionales y penales que colocan a los animales como sujetos de especial protección jurídica en México.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Baja California se ha consolidado como un referente nacional en materia de protección y bienestar animal, impulsando una agenda integral, progresista y sin precedentes que hoy posiciona a la entidad como ejemplo a seguir en México y América Latina.

Instalaciones del Santuario Mily, único en su tipo, equipado con quirófano y tecnología de rayos X para animales rescatados. ı Foto: Gobierno BC

Desde el inicio de su administración, la Gobernadora ha demostrado un compromiso firme con la causa animalista, integrando políticas públicas estructurales que atienden tanto la protección jurídica como el bienestar integral de los animales.

Entre los avances más relevantes al inicio de su gestión destaca la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, instancia que ha permitido articular esfuerzos con los ayuntamientos, fortalecer políticas públicas locales y emitir recomendaciones en casos prioritarios, consolidando una estrategia coordinada a nivel estatal.

Baja California se posiciona a la vanguardia internacional tras reformar su Constitución en favor del bienestar animal. ı Foto: Gobierno BC

Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, robusteciendo la capacidad institucional para investigar, perseguir y sancionar conductas de maltrato y crueldad animal.

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta administración es el Santuario Mily en Mexicali para animales víctimas de violencia que pone a su disposición la Fiscalía General del Estado. Un espacio único en su tipo que cuenta con un equipo de siete médicos veterinarios y una clínica totalmente equipada con quirófano, rayos X, ultrasonido, laboratorio de química sanguínea y equipo especializado, incluyendo limpieza dental. Esta infraestructura no solo atiende a los animales resguardados, sino que también brinda apoyo a la comunidad y sus animales, ampliando su impacto social.

En materia legislativa, Baja California ha dado pasos históricos. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, se han impulsado reformas que hoy colocan a la entidad a la vanguardia en protección jurídica animal.

Destaca la reciente reforma constitucional, mediante la cual se reconoce a los animales como “seres sujetos de especial protección”, elevando su estatus jurídico y posicionando a la Constitución de Baja California como una de las más avanzadas del mundo en esta materia.

A este logro se suma la reforma al Código Penal del Estado y la reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos, que representa un cambio estructural en la forma en que se sanciona el maltrato animal:

Se amplían los supuestos que configuran el delito de maltrato y crueldad animal , incluyendo conductas como la desnutrición y el abandono .

Se establece un esquema de sanciones proporcional al daño causado, con penas que van de 1 a 5 años y de 3 a 8 años de prisión , superando significativamente el marco anterior de 3 meses a 2 años.

Se determina la persecución oficiosa del delito , eliminando barreras para su denuncia y sanción.

Se crea el Registro Estatal de Agresores de Animales, impidiendo que quienes figuren en él puedan poseer o custodiar animales.

Otro avance histórico ha sido la eliminación de las calandrias tiradas por caballos en Ensenada, una medida que puso fin a una práctica de explotación animal, logrando una transición hacia calandrias eléctricas y garantizando alternativas para los prestadores de servicios turísticos.

La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha destacado por ser una mandataria que escucha a especialistas y a la sociedad civil, incorporando sus propuestas en la toma de decisiones públicas y generando políticas efectivas, humanas y sostenibles.

Con estas acciones, Baja California no solo fortalece su marco jurídico y sus instituciones, sino que redefine el papel del Estado frente a los animales, reconociéndolos como seres que merecen dignidad, protección y justicia. Hoy, la entidad avanza hacia un modelo de gobernanza donde la protección animal es una prioridad de Estado.

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