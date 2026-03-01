Reportan balaceras, autos quemados y ponchallantas en centro de Guadalajara, Jalisco | VIDEO

Autoridades acordonaron el centro de Guadalajara luego de localizar autos dañados y ponchallantas en la vía pública.

Una semana después de los brotes de violencia que azotaron Jalisco y otros estados, tras operativo en Tapalpa que derivó en el abatimiento del líder criminal “El Mencho”, ciudadanos de Guadalajara volvieron a reportar incidencias en la capital jalisciense, como disparos, ponchallantas y autos quemados.

A través de redes sociales, se difundió un video que atestigua una balacera alrededor de la avenida López Mateos, en Guadalajara.

🚨Autoridades confirmaron un automóvil con múltiples impactos de bala en Av. López Mateos, en Guadalajara.



La zona fue asegurada para las investigaciones.

De acuerdo con reportes, en la misma avenida se registraron varios vehículos con impactos de bala, lo cual habría sido resultado de la balacera.

Por otro lado, la Glorieta de Colón, ubicada en el centro histórico de Guadalajara, amaneció cerrada luego de que fueron arrojados objetos ponchallantas, lo que impidió la circulación de vehículos en la zona.

En el lugar también fueron encontrados vehículos abandonados, entre ellos un automóvil con impactos de bala en los cristales, además de un taxi y un camión urbano.

🚨#Jalisco | En Guadalajara, se reportó una balacera alrededor de Avenida López Mateos, a la altura del desnivel de Avenida de las Américas.👇🏼





Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al sitio tras recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego. Al arribar, localizaron un automóvil marca Kia, color blanco, en el cruce con José María Vigil, el cual presentaba un disparo del lado del conductor y otro más en la parte trasera del mismo lado.

Asimismo, fue localizado un taxi abandonado, afectado por los ponchallantas, lo que le impidió continuar su marcha, así como un camión urbano detenido en el área, motivo por el cual la zona fue acordonada por las autoridades.

