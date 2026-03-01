Una semana después de operativo en Tapalpa

Reportan balaceras, autos quemados y ponchallantas en centro de Guadalajara, Jalisco | VIDEO

Habitantes de Guadalajara, Jalisco, reportaron balaceras sobre la avenida López Mateos, así como ponchallantas y vehículos quemados sobre la Glorieta de Colón

Autoridades acordonaron el centro de Guadalajara luego de localizar autos dañados y ponchallantas en la vía pública.
Autoridades acordonaron el centro de Guadalajara luego de localizar autos dañados y ponchallantas en la vía pública. Foto: Captura de video
Alan Gallegos

Una semana después de los brotes de violencia que azotaron Jalisco y otros estados, tras operativo en Tapalpa que derivó en el abatimiento del líder criminal “El Mencho”, ciudadanos de Guadalajara volvieron a reportar incidencias en la capital jalisciense, como disparos, ponchallantas y autos quemados.

A través de redes sociales, se difundió un video que atestigua una balacera alrededor de la avenida López Mateos, en Guadalajara.

De acuerdo con reportes, en la misma avenida se registraron varios vehículos con impactos de bala, lo cual habría sido resultado de la balacera.

Por otro lado, la Glorieta de Colón, ubicada en el centro histórico de Guadalajara, amaneció cerrada luego de que fueron arrojados objetos ponchallantas, lo que impidió la circulación de vehículos en la zona.

En el lugar también fueron encontrados vehículos abandonados, entre ellos un automóvil con impactos de bala en los cristales, además de un taxi y un camión urbano.

Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al sitio tras recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego. Al arribar, localizaron un automóvil marca Kia, color blanco, en el cruce con José María Vigil, el cual presentaba un disparo del lado del conductor y otro más en la parte trasera del mismo lado.

Asimismo, fue localizado un taxi abandonado, afectado por los ponchallantas, lo que le impidió continuar su marcha, así como un camión urbano detenido en el área, motivo por el cual la zona fue acordonada por las autoridades.

