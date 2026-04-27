Se incrementa el miedo en principales ciudades de BCS

El 25 de febrero sacudió a La Paz el asesinato del exsubprocurador de delitos de alto impacto de la Procuraduría estatal.

La percepción de inseguridad en dos ciudades de Baja California Sur, estado gobernado por Víctor Manuel Castro Cosío, tuvieron un incremento al comparar el primer trimestre de 2026 con el de 2025.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Inegi menciona que las dos ciudades más importantes del estado, Los Cabos y La Paz, tuvieron aumento en la sensación de inseguridad de 40 y 67 por ciento, respectivamente.

El Dato: En marzo de 2026, 32.3 % de la población de 18 años y más en Baja California Sur consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver problemas.

También, la ENSU revela que el 16.3 por ciento de la población de Los Cabos cree que su gobierno es capaz de resolver los problemas más urgentes de la ciudad. Mientras tanto, en el caso de La Paz, el porcentaje es de 28.7 por ciento. Ambas ciudades están por debajo del promedio nacional, que fue de 32.3 por ciento.

Este repunte coincide con una escalada de los índices delictivos en la entidad. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, en el estado 12 delitos subieron sus indicadores en el periodo enero-marzo de este año, contrastado con el mismo lapso de 2025.

Los delitos que tuvieron un aumento son: homicidio doloso, secuestro, extorsión, así como los robos con violencia, de auto, a casa, de negocio, a transeúnte y en transporte, además de violencia familiar, trata de personas y lesiones dolosas.

El Tip: La tasa de desaparición en Baja California Sur, de Víctor Castro, fue de 24.1 casos por cada 100 mil habitantes el año pasado.

El delito que tuvo un mayor incremento fue el robo con violencia, que creció 80.8 por ciento, con 89 casos el año pasado y 161 en el presente.

En el caso del homicidio doloso, este ilícito tuvo un incremento de 33 por ciento, toda vez que los casos fueron 12 y 16 en un periodo y otro, y la extorsión pasó de 16 a 27, lo que representa un alza de 68.7 por ciento.

El secuestro pasó de no reportar ningún caso a registrar dos, mientras que la violencia familiar fue de 784 a 807 y las lesiones dolosas, de 386 a 406 casos.

En cuanto al delito de trata de personas, pasó de no reportar ningún caso a registrar dos. El robo de auto tuvo 124 y 125 un año después, mientras que el robo a casa observó 198 y después 216, mientras que el robo de negocio varió de 101 a 138; el robo a transeúnte pasó de 22 a 27, y el robo en transporte público, de uno a dos casos.

Apenas el pasado 25 de febrero, el exsubprocurador de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE), Bernardo Soriano Castro, fue asesinado a balazos en la ciudad de La Paz.

Versiones extraoficiales indican que el exfuncionario fue interceptado en el fraccionamiento Hispania de esta ciudad por personas desconocidas, que dispararon contra él cuando iba a bordo de un vehículo acompañado por otra persona que resultó ilesa.

Delios al alza ı Foto: Especial

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció que este crimen sacudió la tranquilidad en el estado, pues desde hace meses no ocurría un delito de alto impacto de este nivel, en perjuicio de un exmiembro de la procuración de justicia.

Asimismo, el pasado 28 de marzo, en plena semana de vacaciones de Semana Santa, un hombre fue hallado sin vida y con visibles huellas de violencia en las inmediaciones de la playa Eréndira, en la ciudad de La Paz.

Según los reportes de las corporaciones policiacas, el hallazgo se registró alrededor de las 15:30 horas, luego de una llamada que alertó sobre la presencia de una persona tirada en esa playa.

Al sitio acudieron agentes de investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba indicios de violencia, por lo que se iniciaron las averiguaciones.

Este hallazgo ocurrió en un contexto en el que turistas y residentes visitaron las zonas de playa con motivo del arranque del periodo vacacional de Semana Santa. La playa Eréndira y sus zonas de manglares es una de las más visitadas en la capital del estado.

Aunada a la situación de inseguridad, Baja California Sur también enfrenta una grave crisis de desaparición de personas y de localización de restos humanos en fosas clandestinas.

El pasado 9 de abril, colectivos de búsqueda de personas localizaron los restos humanos de nueve hombres y una mujer ubicados en cinco fosas clandestinas.

De acuerdo con información del colectivo Búsqueda x La Paz, el hallazgo ocurrió en un predio cerca del arroyo El Cajoncito, en el cual se identificaron distintos puntos de inhumación: dos fosas con restos dobles, una con tres cuerpos, otra con dos y una más con uno solo.

Un análisis realizado por la organización México Evalúa arrojó que Baja California Sur se encuentra en el tercer lugar en el ranking de entidades con mayor tasa de desapariciones a nivel nacional.

Según el estudio basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), Baja California Sur reportó una tasa de 24.1 casos por cada 100 mil habitantes en 2025.

Baja California Sur también presentó una variación anual de 207 por ciento más de casos de desaparición entre 2024 y 2025, pasando de 67 denuncias a 206 entre un año y otro, según el informe de México Evalúa.