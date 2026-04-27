Hallan en Sonora a 11 menores torturados; los ligan a pandillas

Agentes ministeriales de la FGJE de Sonora, al trasladar a los menores, ayer.

Luego de permanecer varias horas privados de la libertad, 11 menores de entre 15 y 17 años, presuntamente relacionados con grupos de pandilleros conocidos como Macheteros, fueron liberados la tarde de este domingo en el municipio de Nogales, Sonora, con huellas de tortura.

Los menores fueron localizados en la colonia Pueblitos en condiciones de violencia extrema: desnudos, rapados y con visibles señales de tortura. Uno de ellos fue encontrado con la palabra “machetero” escrita en el pecho y un número marcado en el cráneo y, a su lado, cartulinas en las que sus captores advirtieron que “no hay segundas oportunidades y esta vez tuvieron suerte por ser menores”.

El Dato: Los captores advirtieron a los padres de familia que no habría “segundas oportunidades” y que cuentan con sus datos personales.

El pasado 23 de abril, las colectivas: Buscadoras por la Frontera y Madres Buscadoras de Sonora denunciaron varias desapariciones y pidieron apoyo para la difusión de fichas de búsqueda. Tres días después, familiares de menores desaparecidos e integrantes de los grupos se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE).

Los inconformes quemaron llantas y basura como protesta por el aumento de jóvenes desaparecidos, un hecho alertó por el deterioro de la seguridad del estado.

La Razón publicó recientemente que los casos de jóvenes de entre 15 y 19 años desaparecidos en Sonora experimentaron un incremento de 836 por ciento entre el primer y el cuarto año del gobierno del morenista Alfonso Durazo, al pasar de 11 reportes en 2022 a 103 en 2025, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

2 menores fueron fueron trasladados al hospital del IMSS Bienestar

En el caso de niños y adolescentes de 10 y 14 años, el aumento fue de 900 por ciento al comparar el primer y cuarto año de la actual administración sonorense, al pasar de uno a 10 registros en el periodo.

Especialistas consultados por La Razón consideran que la desaparición de menores varones es una alerta sobre el reclutamiento forzado de menores por el crimen.

Marco Antonio Paz, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Sonora (CCSP), informó a este diario que el aumento de jóvenes desaparecidos responde a que, ante el enfrentamiento de las autoridades a los grupos delincuenciales, éstos han reportado bajas en sus filas, por lo que “buscan suplir los efectivos que han perdido a través del reclutamiento de menores de edad”. Agregó que muchos casos de reclutamiento se dan a través de falsas ofertas de empleo, con las cuales los engañan y terminan secuestrados para unirse al crimen organizado.

El balance de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) 2025 señala que, durante 2024, entre 388 y mil 84 adolescentes fueron privadas de la libertad en el país, lo que permite considerarlas como probables víctimas de reclutamiento forzado por agrupaciones delictivas.

Además, menciona que la trata de personas, el reclutamiento forzado y utilización de infantes y adolescentes por el crimen afectan significativamente a los menores de edad en México.