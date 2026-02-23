Jalisco trabaja para regresar a la normalidad: gobernador Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el Gobierno del Estado mantiene un despliegue coordinado con autoridades federales y municipales para recuperar de manera paulatina la normalidad en el territorio, tras los hechos de violencia registrados en las últimas horas.

El mandatario recordó que se activó el protocolo de Código Rojo para resguardar a la población, durante una reunión en la que participaron autoridades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado, así como alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. También se mantiene comunicación permanente con municipios como Tapalpa y Puerto Vallarta.

Lemus expresó su pésame por los elementos caídos y refrendó su compromiso de coordinación con el Gobierno de México. Reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el trabajo de Omar García Harfuch, del general Ricardo Trevilla Trejo y de Rosa Icela Rodríguez, destacando el apoyo permanente de la Federación para restablecer la paz en la entidad.

Como parte del operativo, arribaron 2 mil nuevos elementos de la Sedena para patrullar las calles de Jalisco, quienes ya se encuentran activos. Asimismo, el gobernador reconoció la labor del personal de seguridad pública y de Protección Civil, que se mantiene en funciones operativas.

En materia de movilidad, el sistema de transporte público comenzó a recuperar su funcionamiento y se prevé que opere al 100 por ciento este martes. Los servicios públicos municipales continúan brindándose con normalidad, mientras que se trabaja para liberar en su totalidad las carreteras estatales y garantizar la libre circulación.

El mandatario señaló que se mantienen suspendidos los eventos masivos hasta nuevo aviso y que las clases presenciales fueron canceladas de manera preventiva para proteger a niñas, niños y docentes. Durante el día se realizará una evaluación para determinar la fecha oficial de regreso a las aulas.

Finalmente, Lemus hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales, reportar cualquier situación de riesgo y mantener un comportamiento prudente y responsable. Subrayó que es momento de unidad entre poderes, municipios y sociedad para que Jalisco recupere la paz y la normalidad en sus actividades comerciales, de servicios y en la vida cotidiana.

