Jubilación anticipada IMSS 2026: Requisitos, edad mínima y semanas cotizadas necesarias

Aunque la edad tradicional para el retiro en México se sitúa entre los 60 y 65 años, la Ley del Seguro Social contempla escenarios donde los trabajadores pueden acceder a una pensión anticipada.

En este 2026, esta opción se vuelve una herramienta clave para quienes han mantenido una carrera laboral constante o enfrentan situaciones de salud que les impiden continuar en activo.

Accede a la jubilación temprana si cumples con los requisitos ı Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes pueden pensionarse antes de los 60 años?

No se trata de una regla general, sino de una excepción para perfiles específicos. Los grupos que pueden solicitar este beneficio son:

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Trabajadores con exceso de semanas: Aquellos que han acumulado el número de semanas necesarias mucho antes de la edad reglamentaria.

Personas con discapacidad acreditada: Dependiendo del grado de afectación y cumpliendo con los requisitos de semanas, pueden solicitar el retiro.

Casos por Riesgo de Trabajo: Trabajadores que hayan sufrido un accidente o enfermedad laboral que limite su capacidad para seguir laborando.

Requisitos fundamentales para el trámite

Para que el IMSS autorice una resolución de pensión anticipada, el solicitante debe cumplir estrictamente con los siguientes criterios:

Semanas cotizadas: Contar con el tiempo mínimo de cotización que establece la ley vigente al momento de la solicitud.

Edad mínima específica: Aunque sea antes de los 60, el Instituto establece un piso de edad según la modalidad de retiro.

Historial limpio: Estar registrado y al corriente con las aportaciones, sin interrupciones injustificadas en el historial.

Incompatibilidad de ingresos: El solicitante no debe estar percibiendo ingresos por un empleo formal que contradiga la naturaleza de la pensión.

Pensionarse antes de tiempo es una ventaja para acceder a servicios médicos y un ingreso estable, pero es vital evaluar cómo afectará el monto final de tu pago mensual, ya que este suele calcularse en función de la edad y el saldo acumulado.

🧐 Consulta la edad de jubilación para los trabajadores que se encuentran cotizando en el IMSS 🏥https://t.co/31MLGuS773 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Paso a paso: Cómo iniciar el proceso

Si consideras que cumples con el perfil, el IMSS recomienda seguir este orden para evitar contratiempos:

Documentación: Prepara tu Identificación Oficial, Número de Seguridad Social (NSS), historial de semanas cotizadas y constancias laborales.

Asesoría: Acude a tu clínica o módulo del IMSS para confirmar que tus semanas y condiciones aplican para la modalidad anticipada.

Solicitud Formal: Una vez verificado el historial, presenta el formato de solicitud con la documentación completa.

Resolución: El Instituto revisará el expediente y emitirá un dictamen de aceptación o rechazo.

Si cumples con los requisitos, inicia tu trámite a través de los canales oficiales para evitar mal uso de tus datos.