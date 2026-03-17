FGR: falló resguardo de la guarida de El Mencho

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no fue posible asegurar de manera inmediata varios inmuebles relacionados con el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, tras la captura y posterior fallecimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ingreso ilegal a varias cabañas relacionadas con este operativo no sólo alteró la escena, también generó dudas sobre la integridad de pruebas localizadas en ese lugar.

Autoridades federales detallaron que el contexto de riesgo y la falta de condiciones de seguridad obligaron a posponer el ingreso ministerial a seis cabañas señaladas en el caso.

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De acuerdo con la FGR el acceso irregular ocurrió antes de que el Ministerio Público federal pudiera realizar diligencias formales. El hecho provocó alteraciones en el sitio y abrió la posibilidad de contaminación de la escena, lo que complica el análisis de posibles pruebas recolectadas en el lugar.

Ante ese escenario, la Fiscalía sostuvo que no puede confirmar si las pruebas mencionadas en reportes o versiones difundidas en medios de comunicación realmente se encontraban en las cabañas. Tampoco existe certeza sobre la preservación de esos elementos, ni sobre el cumplimiento de los protocolos periciales que garantizan la cadena de custodia.

Un día después de este operativo, diversos medios de comunicación difundieron imágenes de algunos objetos encontrados dentro de las cabañas.

Entre los elementos mostrados aparecieron libretas con supuestos registros financieros vinculados con la venta de drogas, así como anotaciones sobre pagos dirigidos a integrantes del CJNG en distintas localidades de Jalisco. Los cuadernos también incluirían referencias a presuntos apoyos entregados a autoridades municipales y elementos policiales.

Reportes periodísticos también describieron el interior de una de las cabañas. Fotografías difundidas mostraron habitaciones con decoración rústica, alimentos y utensilios de cocina que, según esas versiones, formaban parte de la vida cotidiana de El Mencho. Dichos materiales circularon ampliamente en redes sociales y portales informativos antes de que se realizara el cateo oficial.

Incluso, una reportera canadiense localizó, en una parrilla situada junto a una de las cabañas, fotografías parcialmente quemadas. Las imágenes eran de dos mujeres y, según el testimonio difundido, los documentos parecían haber sido destruidos de forma incompleta, lo que sugiere un intento de eliminar posibles evidencias relacionadas con quienes permanecían en el sitio.

La FGR informó que abrió una investigación para determinar responsabilidades por la alteración del lugar de los hechos.

“Existe una alta probabilidad de contaminación del sitio”, señaló la dependencia, que reiteró su compromiso de continuar las indagatorias con apego a la legalidad y de informar avances conforme lo permita el debido proceso.

Una orden judicial permitió finalmente el acceso formal a estas seis propiedades vinculadas con el caso. Autoridades explicaron que el ingreso legal a los inmuebles ocurrió días después de que se restablecieron las condiciones mínimas de seguridad en la zona.

Darán a familias de caídos un apoyo extraordinario

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las familias de los elementos que perdieron la vida durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibirán un apoyo extraordinario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que los familiares de los caídos recibirán un apoyo como corresponde, por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

No obstante, también habrá un monto extraordinario que se entregará por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV), de la Secretaría de Gobernación. Comentó que adicionalmente hubo gobiernos estatales que se sumaron para entregar el apoyo a los familiares.

El Tip: El operativo del 22 de febrero dejó un saldo de 62 muertos, de los cuales, 25 eran de la GN, 2 policías locales y una civil.

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario por parte no solamente del ISSFAM, sino de la Comisión de Víctimas, incluso hubo entidades de la República, estados que dieron una aportación para apoyar a las familias”, declaró.

Sin ahondar en detalles, comentó que durante el homenaje que se realizó la semana pasada a los elementos que murieron, estuvo presente el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Es el protocolo que se sigue en estos casos, de reconocimiento a los elementos caídos. Y estuvieron las familias. Y abrazamos a cada uno de ellos en este momento tan difícil, de pérdida, muchos de ellos muy jóvenes”, dijo.

La mandataria federal se refirió al homenaje como un momento de emotividad, en el cual destacó que los elementos caídos eran personas que pusieron la vida por los demás.

“Muchos de ellos muy jóvenes. Entonces muy emotivo y al mismo tiempo muy doloroso. Jóvenes que deciden entregar la vida por los demás… Yo creo que hay que guardar respeto y siempre apoyarnos en todo lo que se necesite”, declaró Sheinbaum Pardo.