Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado advirtieron que las reformas constitucionales que Morena pretende aprobar en el periodo extraordinario representan un riesgo para la democracia mexicana, al abrir la puerta, aseguraron, a la anulación discrecional de elecciones, al control político del Poder Judicial (PJ) y al blindaje de gobiernos afines al oficialismo.

El coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya, calificó como una “absoluta trampa” la reforma al artículo 41 constitucional relacionada con la intervención extranjera en procesos electorales, al advertir que el texto contempla no sólo a gobiernos extranjeros, sino también a “cualquier individuo o cualquier organización”.

El Dato: Actualmente, exceder el tope de gastos de campaña en 5% y compra o adquisición ilegal de cobertura informativa en radio y televisión, son causas para invalidar elecciones.

Señaló que esa redacción permitiría considerar como intervención indebida pronunciamientos de medios internacionales, organismos civiles o instituciones defensoras de derechos humanos.

“Si Artículo 19 interviene porque hay abusos contra periodistas, pues eso es una organización y ésa es cualquier otra conducta”, afirmó Anaya Cortés al referirse a la fracción sexta del artículo 78 ter, que también contempla como causal de nulidad “cualquier otra conducta que afecte la soberanía nacional”.

El senador albiazul sostuvo que el problema central es que la interpretación de qué constituye una afectación a la soberanía quedaría en manos de órganos jurisdiccionales que, dijo, estarán alineados con Morena. “Esto es una trampa brutal. Está diseñado para que Morena, con el argumento de la defensa de la soberanía nacional, literalmente pueda anular cualquier elección que pierda”, acusó.

Oposición advierte nulidad discrecional de elecciones ı Foto: Especial

También criticó la modificación al artículo 96 constitucional vinculada a la elección judicial. Explicó que, bajo el esquema anterior, el Comité de Evaluación seleccionaba a los 10 perfiles mejor calificados y, posteriormente, una tómbola definía a tres finalistas; mientras que ahora el comité sólo elegirá a cuatro aspirantes y el sorteo reducirá la lista a dos.

“Quieren tiros de precisión”, señaló, al advertir que en 2028 estarán en juego más de 800 cargos judiciales, incluidos jueces de Distrito, magistrados de Circuito y posiciones electorales.

Como ejemplo de los riesgos de la reforma, el senador mencionó el caso de “una jueza penal en el estado de Sonora que es integrante de un seccional de Morena”, situación que, afirmó, compromete la imparcialidad judicial.

21 mmdp costarían los comicios del 27, contando los judiciales

Aunque reconoció que Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobar las reformas constitucionales, el panista llamó a la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones intermedias. “Hoy, todavía hay algo que podemos hacer”, expresó.

En el mismo sentido, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que el oficialismo busca crear un mecanismo para invalidar resultados electorales adversos.

“Lo que quieren es una nulidad a modo. Ya no saben en este Estado autoritario cómo tener nulidades a modo, porque lo que no puedan ganar a la buena, lo van a ganar a la mala”, declaró.

El senador tricolor aseguró que las iniciativas constitucionales forman parte de una estrategia de concentración de poder que incluye el control del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, ahora, del PJ.