Los Chapitos, la facción más mermada por la estrategia federal: Harfuch

Sinaloa concentra una de las operaciones federales más fuertes del gabinete de seguridad, con casi 3 mil detenciones y 5 mil 600 armas de fuego aseguradas desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, el funcionario federal explicó que octubre y noviembre marcaron los meses de mayor violencia en la entidad, por lo que la Presidenta ordenó en diciembre un refuerzo con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A partir de ese despliegue, dijo, Sinaloa se convirtió en uno de los puntos centrales de la estrategia contra los grupos criminales con presencia en el país. Harfuch sostuvo que las acciones incluyeron capturas, decomisos de armas y operativos contra integrantes de la facción de Los Chapitos.

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“Un secretario de Seguridad pues no hay manera que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”. pic.twitter.com/Y692q65sfk — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

Harfuch aseguró que la facción ligada a Los Chapitos ha resentido los golpes más fuertes de la estrategia federal. Como parte de esas acciones, citó la detención reciente de un sobrino del mismo Chapo, y que hoy fue traslado a un penal federal de máxima seguridad.

“El grupo de los Chapos o Chapitos ha sido el más mermado, el más golpeado”, afirmó el secretario al hablar sobre los resultados obtenidos en la entidad. También señaló que aún quedan dos líderes libres dentro de esa estructura criminal.

Los operativos en Sinaloa forman parte de una estrategia nacional que, de acuerdo con las cifras expuestas por García Harfuch, suma más de 54 mil personas detenidas y 30 mil armas de fuego aseguradas. En el caso sinaloense, el volumen de armamento decomisado representa una parte significativa del total reportado por el gabinete federal.

Según el titular de la SSPC, la presión contra Los Chapitos también incluye extradiciones y expulsiones de personas reclamadas por autoridades de Estados Unidos. El funcionario mencionó que, en tres operaciones recientes, México entregó a 92 personas que enfrentaban procesos o señalamientos por delitos cometidos en ambos países.

Pese al despliegue federal, el secretario reconoció que Sinaloa todavía enfrenta jornadas violentas. Ayer, dijo, la entidad reportó homicidios y nuevas detenciones, mientras las fuerzas federales mantuvieron operaciones en distintas zonas del estado.

Nuevos refuerzos continuarán en la entidad, de acuerdo con lo anunciado por el gabinete de seguridad. Harfuch señaló que la presencia federal opera por regiones y responde a la evolución de los delitos en cada punto del territorio.

El secretario sostuvo que Sinaloa seguirá como prioridad dentro de la estrategia federal. La ruta, dijo, mantiene el objetivo de reducir la capacidad operativa de Los Chapitos mediante detenciones, aseguramientos y acciones coordinadas entre instituciones federales.

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MSL