Beca Rita Cetina: ¿Cuánto aumentará este 2026?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico dirigido a las y los estudiantes que se encuentren inscritos en una escuela pública secundaria que esté ubicada en una zona prioritaria.

Esta beca beneficia a las y los estudiantes con un apoyo económico de mil 900 pesos que se deposita bimestralmente en la tarjeta del Banco del Bienestar, y tiene la finalidad de evitar la descerción académica.

Este Programa del Bienestar está dirigido a las y los estudiantes de secundaria; sin embargo, este 2026 se aumentará el número de estudiantes que reciben este apoyo económico, pues ahora también está dirigido a estudiantes de primaria.

TE RECOMENDAMOS: Teatro sede de los Sorteos Tradicionales Sorteo Mayor conmemora al Colegio de Ingenieros Civiles de México por 80 años de contribuir al desarrollo del país

¿Cuántas becarias y becarios se incorporaron a la Beca Universal Rita Cetina? ı Foto: Especial

Aumento de la Beca Rita Cetina 2026

Las y los estudiantes de nivel primaria que estén inscritos en una escuela pública ubicada en zona prioritaria podrán recibir un apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales.

La Beca Rita Cetina para estudiantes de educación primaria recibirán el apoyo económico con la finalidad de que estos puedan adquirir uniformes y útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027.

El registro de la Beca Rita Cetina debe realizarse directamente en línea, en la página oficial de becaritacetina.gob.mx, pero las madres, padres o tutotes deben asistir previamente a las Asambleas Informativas.

Documentos para entrega de tarjeta Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

Las Asambleas Informativas se realizan en la esucuela a la que asiste la o el estudiante, y en estas se brinda la información necesaria para que conozcan el proceso de registro paso a paso.

Las madres, padres o tutores podrán realizar el registro para la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de primaria desde el lunes 2 hasta el jueves 19 de marzo, y para esto requieren contar con una cuenta Llave MX.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, una vez que se concluya el proceso de registo, la entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar se realizará entre junio y julio.

Este programa brindará apoyo económico a 12 millones de estudiantes de primaria de las 32 entidades del país, lo que representa un aumento en el número de beneficiarios y beneficiarias de la Beca Rita Cetina.

Así luce la interfaz de la plataforma Llave MX. ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Eucación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, este 2026 se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado de primaria, y en septiembre se sumarán a los estudiantes de 3°, 2° y 1° grado de primaria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.