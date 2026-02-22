Beca Rita Cetina 2026: Fechas de registro y requisitos para el apoyo de 2,500 pesos

El secretario de Educación, Mario Delgado, detalla el proceso de registro para la Beca Rita Cetina de útiles y uniformes.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el registro para que las y los estudiantes de primarias públicas reciban el apoyo de la Beca Rita Cetina estará disponible del 2 al 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx.

Esta iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo beneficiará a 12 millones niñas y niños de educación primaria, quienes recibirán un pago único anual de 2 mil 500 pesos para el ciclo escolar 2026-2027. El titular de la SEP destacó que este programa busca fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias.

Informó que para realizar el registro, madres, padres de familia y/o tutores deberán proporcionar:

CURP (del tutor y del alumno). Número de teléfono celular y correo electrónico. Identificación oficial y comprobante de domicilio. Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

Mario Delgado Carrillo afirmó que con este recurso se garantiza que los estudiantes cuenten con materiales completos y uniformes dignos. Subrayó que el objetivo es que ninguna niña o niño enfrente obstáculos económicos que limiten su derecho a la educación.

Por su parte, el titular de la CNBB, Julio León Trujillo, informó que se están realizando Asambleas Informativas en todo el país para orientar a las familias sobre el proceso de registro y los beneficios del programa. Destacó que los equipos de Becas para el Bienestar acompañan a las familias en territorio para resolver dudas con transparencia.

Finalmente, reconoció la labor de los Servidores de la Educación y agradeció la participación de las autoridades educativas para asegurar que la beca llegue de manera oportuna a todos los estudiantes de primarias públicas del país.

