Libia Dennise García anuncia vuelo directo del Bajío a Vancouver

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que a partir del 3 de octubre inicia el vuelo directo del Bajío a Vancouver, Canadá, a través de Flair Airlines.

“Este logro es el resultado del trabajo en equipo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, para que sigamos fortaleciendo la conectividad de Guanajuato”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo resaltó que Canadá es uno de los mercados internacionales más importantes para Guanajuato y es el segundo país que más viaja a México, con más de 2.8 millones de visitantes al año.

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“Esta nueva conexión representa una gran oportunidad para que más visitantes internacionales conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, vivan experiencias auténticas y además conozcan también nuestra maravillosa identidad”, agregó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Guanajuato abre nuevos caminos para estar presente en todos los rincones del mundo. ¿Qué tal? ¿Nos vamos a Canadá?”, concluyó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La apertura de este nuevo vuelo, es resultado del trabajo coordinado del Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Turismo e Identidad, con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la aerolínea Flair Airlines.

“Esta nueva ruta representa una oportunidad estratégica para fortalecer nuestro segundo mercado internacional y seguir posicionando a Guanajuato en el mundo, sin perder de vista el impulso permanente a nuestros destinos que son el motor del turismo y la identidad del estado”, dijo María Guadalupe Robles León, Secretaria de Turismo e Identidad.

En Guanajuato, el mercado canadiense registra más de 108 mil visitantes al año, con una derrama económica superior a 260 millones de pesos.

“Dar la bienvenida a BJX a nuestra red marca la primera conexión directa entre la región del Bajío y Canadá. Estamos facilitando que más personas descubran esta región vibrante, con viajes confiables, sencillos y asequibles, pensados para crear momentos memorables”, señaló Len Corrado, CEO de Flair Airlines.

El nuevo servicio contará con tarifas accesibles y vuelos semanales, ampliando la red internacional de la aerolínea y fortaleciendo la conectividad de una de las regiones más dinámicas de México.

Los boletos para esta nueva ruta, estarán disponibles a partir de este 22 de abril.

El Aeropuerto Internacional del Bajío continúa consolidándose como un punto estratégico para la conectividad aérea del país, con más de 3.3 millones de pasajeros anuales y rutas nacionales e internacionales que fortalecen el turismo y los negocios.

“Estamos seguros de que esta nueva conexión será un éxito y contribuirá tanto al turismo como a los viajes de negocios. Damos una cordial bienvenida a Flair Airlines y reiteramos a los visitantes de Vancouver que estamos listos para recibirlos con la calidad y calidez en el servicio que nos distingue”, comentó Paola Olivo Moreno, directora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato.

Con esta nueva ruta, el Gobierno de la Gente y SECTURI reafirman su compromiso de seguir abriendo nuevos caminos, fortaleciendo su presencia internacional y consolidando al turismo como un motor de desarrollo económico y bienestar para su gente, sus comunidades y la industria turística.

¡Les tenemos una gran noticia! 🇲🇽🇨🇦 pic.twitter.com/wFWIzDfiyC — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 22, 2026

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FGR