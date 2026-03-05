En Segundo Informe, Libia Dennise García destaca que Guanajuato es líder nacional en salud.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, destacó que la entidad es líder nacional en materia de salud, debido a que “no vamos a dejar sola a nuestra gente”.

La mandataria estatal indicó que el éxito de ese primer lugar radica en que en Guanajuato se aplica la política de cero rechazos, es decir, se brinda atención sin importar si cuentan con IMSS o ISSSTE.

“No preguntamos si tienen seguro o ISSSTE. Nuestras puertas siempre están abiertas”, dijo Libia Dennise García desde un Centro Nuevo Comienzo en León.

Sin embargo, reconoció que estas acciones provocan que los hospitales y clínicas estén llenas, pero con el esfuerzo y dedicación del personal de salud, se atiende a la gente.

En ese sentido, realizó un reconocimiento a los doctores, enfermeros y enfermeras que trabajan hasta dobles turnos, por su compromiso y pasión.

Libia Dennise García también resaltó que en Guanajuato se han aplicado más de 3 millones de vacunas contra distintas enfermedades. Asimismo, aseguró que en el estado hay dosis suficientes. En el caso del sarampión, dijo que se tiene una cobertura contra sarampión arriba del 97 por ciento.

La mandataria del estado aseguró que en su administración también se apoya en salud a los adultos mayores y a los migrantes, para demostrar que hay gobierno que apoya.

“Cuidar de la salud y el bienestar de la gente demuestra que aquí hay gobierno”, concluyó en su Segundo Informe de Gobierno.

JVR