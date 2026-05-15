Inicia temporada de huracanes, pero se mantendrá ola de calor en México

A pesar de que este viernes inició la temporada de ciclones en el Pacífico mexicano, persistirá una onda de calor que se extenderá por 23 de las 32 entidades federativas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que hay una circulación anticiclónica en el interior del territorio nacional que mantendrá temperaturas elevadas en gran parte del país.
El aviso de estas condiciones es para los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, e iniciará en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
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En contraste, también se observó un canal de baja presión al sureste del país, así como el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, lo cual provocará lluvias en dicha región del país, particularmente en la península de Yucatán y en Chiapas.
Paralelamente se advierte sobre otro canal de baja presión al interior de la República, que también ocasionará inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el Pacífico, provocando lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.
Las lluvias puntuales se prevén para los estados de Jalisco y Michoacán.
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