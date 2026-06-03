Metro CDMX HOY 3 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 3 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Las Líneas 3, 8 y B presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y… pic.twitter.com/ywwFMFsqba — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 3, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 12

La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea luego de atender palancas de emergencias accionadas, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea 12 viene lenta, al menos 10 minutos de retraso”

“¿Qué pasa en L12 dirección Mixcoac? Que no avanza tren″

“L12 no cuenta con alta afluencia, andenes vacíos, vagones casi vacíos, estamos parados por más de 10 minutos en cada estación″

Buen día, se agiliza la marcha de los trenes, después de atender palancas accionadas en un tren de la Línea 12. Recuerda respetar las señalizaciones en las instalaciones así como el uso de las palancas sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 3, 2026

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 8 viene haciendo base cada estación dirección constitución”

“Muevan la línea 8, saliendo de Garibaldi y se detiene 10 minutos en obrera”

“Línea 8 por qué venimos haciendo base en cada estación”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 2: avance lento en algunas estaciones

Línea B: retraso de salida en algunas estaciones

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos: de la estación Tasqueña a Xola y de Cuatro caminos a Pino Suárez, por lo que las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, en ambos sentidos.



Las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, por lo que no hay servicio para ascenso… pic.twitter.com/kVfiqg3Rpe — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 3, 2026

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LMCT