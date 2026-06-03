Metro CDMX HOY 3 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 3 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 12
La línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea luego de atender palancas de emergencias accionadas, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Línea 12 viene lenta, al menos 10 minutos de retraso”
- “¿Qué pasa en L12 dirección Mixcoac? Que no avanza tren″
- “L12 no cuenta con alta afluencia, andenes vacíos, vagones casi vacíos, estamos parados por más de 10 minutos en cada estación″
Línea 8
La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 8 viene haciendo base cada estación dirección constitución”
- “Muevan la línea 8, saliendo de Garibaldi y se detiene 10 minutos en obrera”
- “Línea 8 por qué venimos haciendo base en cada estación”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 2: avance lento en algunas estaciones
- Línea B: retraso de salida en algunas estaciones
Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos: de la estación Tasqueña a Xola y de Cuatro caminos a Pino Suárez, por lo que las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas.
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LMCT