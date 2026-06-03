Procesión de Corpus Christi queda cancelada en medio de bloqueos de la CNTE

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

La Arquidiócesis Primada de México informó que la procesión de Corpus Christi a realizarse en el centro de la Ciudad de México será cancelada con el fin de cuidar la seguridad de todos los fieles, debido a los acontecimientos actuales en la capital del país.

Aunque la Arquidiócesis no detalló específicamente a que sucesos se refería, actualmente en el centro de la capital del país, la CNTE mantiene un plantón en diversas calles.

“Invitamos a todos a vivir de esta celebración en sus parroquias y recordar que lo más importante es que Cristo reina y vive entre nosotros”, informó la Arquidiócesis en sus redes sociales.

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La Arquidiócesis agradeció a todos los fieles, sacerdotes y comunidades religiosas que prepararon la celebración con fe y entusiasmo, la cual conmemoraría cinco siglos de esta manifestación religiosa en la capital del país.

🚨¡Aviso importante! 🚨



Para cuidar la seguridad de todos los fieles, la procesión de Corpus Christi en el centro de la ciudad de México, será cancelada.

Invitamos a todos a vivir esta celebración en sus parroquias y recordar que lo más importante es que Cristo reina y vive… pic.twitter.com/fVgasdX562 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) June 3, 2026

La decisión fue comunicada mediante un mensaje firmado por el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien señaló que la suspensión de la procesión se tomó en conjunto con los obispos auxiliares y colaboradores de la Arquidiócesis, priorizando la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Pese a la cancelación del recorrido programado por las calles del Centro Histórico, la Arquidiócesis llamó a las parroquias, rectorías, comunidades religiosas y movimientos laicales a mantener las celebraciones de la solemnidad de Corpus Christi en sus respectivas localidades, incluyendo procesiones y manifestaciones eucarísticas donde existan condiciones adecuadas para realizarlas.

¿Qué es la celebración de Corpus Christi?

La celebración de Corpus Christi es una de las expresiones públicas de fe más representativas de la Iglesia católica y este año tendría un significado especial, ya que se conmemoraban 500 años de esta tradición religiosa en la Ciudad de México. La festividad recuerda la presencia de Cristo en la Eucaristía y suele reunir a miles de fieles en ceremonias y procesiones.

La cancelación ocurre mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón y diversas movilizaciones en calles del Centro Histórico, donde han instalado miles de casas de campaña y ampliado sus protestas a distintos puntos del primer cuadro de la capital.

En los últimos días, estas acciones también han provocado afectaciones a comercios, museos y actividades públicas de la zona.

En su mensaje, la Arquidiócesis pidió a los fieles vivir la solemnidad desde sus comunidades y mantener la oración por la paz, la unidad y la reconciliación en México, al tiempo que reiteró que la suspensión de la procesión no disminuye el significado espiritual de la festividad para los creyentes.

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MSL