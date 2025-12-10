Emite CDMX Bono Verde de 3,000 mdp para financiar Cablebús

Desde la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la emisión del Bono Verde más grande en la historia de la Ciudad de México, que será usado exclusivamente para financiar las nuevas líneas 5 y 6 del Cablebús.

El Bono Verde 2025 es tres veces más grande que el último emitido en 2016 y el cual permitió dirigir mil millones de pesos hacia iniciativas destinadas a mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la infraestructura hidráulica y fortalecer el transporte público menos contaminante, incluyendo el Metro y Metrobús.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México informó que, al tercer trimestre de 2025, la entidad registró 23 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa.

“Los fondos de este Bono se aplicarán íntegramente a uno de los programas más emblemáticos que tiene nuestra ciudad: la construcción de dos líneas de Cablebús; la línea (5) de Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, que va a llegar al Metro Mixcoac y la línea (6) en el sur de la ciudad, de Milpa Alta a Tláhuac.

“Son obras de movilidad sustentable, con un impacto directo a la población; a mejorar la calidad de vida de la población, por varios lados”, afirmó Brugada Molina en el evento.

12 mil millones de pesos invirtió el Gobierno este año en la política ambiental

Por otro lado, la Línea 4, que irá de Tlalpan a Coyoacán, no está incluida como beneficiaria del Bono Verde, ya que su construcción será financiada por el Gobierno federal.

Este Bono Verde tiene un financiamiento de tres mil millones de pesos, a un plazo de 10 años y con tasa fija. De acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, hay confianza de los inversionistas, pues obtuvo el doble de posturas que esperaban con aproximadamente seis mil millones de pesos.

El funcionario también explicó que el nuevo Bono Verde está calificado como AAA por Fitch y HR Ratings y está alineado con estándares internacionales y con la taxonomía sostenible de México, que “exige criterios claros, trazabilidad y reportes de impacto”.

“En esta misión del Bono Verde se obtuvieron las mejores calificaciones de mercado, conforme a la calificación AAA de la Ciudad de México, la más alta a escala local, lo que fortalece el perfil de vencimiento de la deuda local, y contribuye a la sostenibilidad”, mencionó.

31 por ciento se prevé que crezca la inversión pública en la CDMX en 2026

El titular de la SAF además subrayó que entre 2025 y 2030, la Ciudad de México tiene la meta de reducir un 35 por ciento de emisiones contaminantes y que este trabajo será en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente.

Durante el campanazo de apertura también participaron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y la subsecretaria María del Carmen Bonilla Rodríguez, ambos en representación del Gobierno federal.

El titular de Hacienda subrayó que el Cablebús es una infraestructura moderna y una herramienta para combatir desigualdades, ya que “conecta zonas históricamente marginadas, reduce tiempos de traslado”.

El secretario dijo que para Hacienda esta emisión tiene un doble significado: financiar infraestructura necesaria para enfrentar el cambio climático y democratizar el acceso al mercado de capitales para más entidades.

“Seguiremos trabajando para que más gobiernos puedan acceder a financiamientos responsables y alineados a la sostenibilidad.

“El Cablebús no sólo es un sistema de transporte moderno, también es una herramienta concreta para reducir desigualdades; conectar zonas históricamente marginadas con el resto de la ciudad, disminuir tiempos de traslado y reducir emisiones contaminantes”, concluyó.

Brugada Molina recordó que la Ciudad de México aporta 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y concentra 56 por ciento de la Inversión Extranjera Directa del país, lo que la convierte, afirmó, en “la capital de la inversión”.

La morenista también indicó que, en el presupuesto de 2026, su administración destinó más de 12 mil millones de pesos a la política de medioambiente y que la proyección para 2026 es que la inversión pública de la Ciudad de México crezca 31 por ciento respecto a 2025.

“Hemos construido un modelo de ciudad que enfrenta los desafíos ambientales, con infraestructura y proyectos, que generan valor social, territorial y también económico”, expresó.

RECOGEN OPINIONES. Más tarde, Brugada Molina informó que ya se realizaron las consultas ciudadanas en pueblos originarios de Tláhuac-Xochimilco para conocer la valoración sobre la Línea 6 del Cablebús.

La mandataria afirmó que los resultados serán respetados y adelantó que, al momento, son favorables a esta megaobra que garantiza una mejor movilidad.