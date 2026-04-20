Arropan plan antiextorsión telefónica

EL DIPUTADO de Morena Alberto Martínez Urincho sostuvo que la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en materia de extorsión para crear el delito de hostigamiento coercitivo también se relaciona con el combate a las llamadas y correos electrónicos usados para chantajear.

Durante la conferencia La Chilanguera, el legislador explicó que estos métodos se han convertido en uno de los principales mecanismos para ejercer presión o amenazar a las personas, sin que el delito llegue a consumarse, lo que dificulta su persecución.

“Tiene que ver este tema de lo que es, precisamente, el hostigamiento coercitivo con un mecanismo que se utiliza demasiado: las llamadas telefónicas”, dijo al reconocer que la problemática también ocasiona una cifra negra en materia de extorsiones.

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Martínez Urincho destacó que, de manera paralela a la reforma penal local, se promueva a nivel nacional el registro de líneas telefónicas para identificar a quienes realizan este tipo de llamadas.

El diputado guinda detalló que la iniciativa de Brugada Molina permitiría actuar penalmente desde el primer acto de amenaza o intimidación, aun si el ilícito no se consuma, mediante la figura de hostigamiento coercitivo.

La propuesta plantea además armonizar el Código Penal local con la Ley General en materia de extorsión e incorporar la violencia física o moral como agravante en casos de cobranza ilegítima.