Masiva apertura de ciclovía en Tlalpan

Ciclistas, skaters y hasta corredores participaron en la inauguración de la ciclovía Gran Tenochtitlán, que encabezó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para conectar la zona centro de la capital con el Estadio Ciudad de México.

A 52 días del Mundial de Futbol y previo a dar el banderazo de salida, la mandataria capitalina destacó que esta obra es parte de un proceso de democratizar la ciudad, ya que con ella los ciclistas, patinadores, skaters, entre otros sectores, recorren el territorio.

El Dato: En el evento hubo rifas de más de 40 bicicletas para los asistentes registrados, 20 de ellas donadas por la empresa Benotto y otras 20 más por parte del Tour de France.

“Hoy, nos toca dar el siguiente paso, nos toca hacer la ciudad más democrática, la ciudad a través de obras y servicios que garanticen el derecho a la movilidad a todas y todos.

“Ésa es la convicción que nos inspiró para hacer la gran Utopía de la Movilidad, que es hacer una ciudad con bicicletas; ésta es la primera obra, la Gran Tenochti-tlán, la ciclovía que une el Centro Histórico con el sur de la Ciudad de México”, dijo.

El 30 de junio de 2025, la Sobse lanzó las licitaciones para la construcción de los ocho tramos de la ciclovía Gran Tenochtitlán, entre ellos el cuatro que va de la calle Bismarck a Avenida 20 de Noviembre, esquina con Pino Suárez, y la Avenida Renato Leduc a la calle Vicente Guerrero.

ASISTENTES AL evento realizaron una megabicicleta en la explanada del lugar, durante la mañana ı Foto: David Patricio›La Razón

300 kilómetros de ciclovías busca construir el Gobierno de la Ciudad de México

Esta ruta ciclista se enmarca en un conjunto de obras con miras al Mundial de Futbol, cuyo partido inicial es el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México entre las selecciones de México y Sudáfrica, pero que, ha dicho Brugada Molina, serán para perdurar y beneficiar a la ciudadanía.

La Jefa de Gobierno además reconoció que la construcción de esta ruta ciclista es dar un espacio a los bikers, ya que, anteriormente, el modelo urbano estaba enfocado en el uso del automóvil.

“Cada trayecto de bicicleta es una manera de resistir la desigualdad en el uso del espacio público y de afirmar otra forma de vivir la ciudad con la bicicleta más cercana, más humana, más justa. La bicicleta es el vehículo más democrático, lo puede usar quien sea, una niña, un niño, jóvenes, mayores”, comentó.

El trayecto partió del Zócalo y concluyó en el Quiosco de Huipulco. El recorrido, de cerca de 17 kilómetros de ida, puede realizarse en un tiempo estimado de entre 60 y 90 minutos, según la condición física y velocidad del ciclista.

CLARA BRUGADA al dar el banderazo de inauguración de la nueva ruta ciclista en la ciudad. ı Foto: David Patricio›La Razón

456 mil 892 viajes en bicicleta se registran, en promedio, diario en la capital

La Razón observó cómo los participantes utilizaron Calzada de Tlalpan para circular con libertad, pues no sólo la ciclovía estuvo a su disposición, también los carriles centrales. Algunos jóvenes, quienes manejaban bicicletas de BMX hicieron “caballitos”, por lo que las personas que iban alrededor lo festejaban.

El contingente de participantes de la bicirrodada fue de aproximadamente 10 mil y en su camino al sur se encontró con una manifestación pacífica de personas trabajadoras sexuales en la estación Chabacano del Metro, quienes en distintas ocasiones reclamaron que la obra les perjudicaba laboralmente.

Durante el recorrido de 17 kilómetros, los ciclistas se echaron porras entre ellos con frases, como “¡venga, todos, nada más nos falta medio camino!” o “¡a pedalear señores!”.

A los ciclistas que se orillaron les gritaban “¡ánimo, ánimo!” y algunos se incorporaban en sus bicis para continuar hasta el Quiosco de Huipulco.

MILES DE CICLISTAS circulan por la Calzada de Tlalpan y la ciclovía Gran Tenochtitlán, ayer. ı Foto: David Patricio›La Razón

Más adelante en el camino, en las vigas del puente que conecta Huipulco con el Estadio Banorte se registró otra expresión de inconformidad durante el recorrido, ya que cubrieron con una lona blanca uno de los muros que el artista Bloke Negro junto con vecinos antimundialistas han intervenido.

En la inauguración, Brugada Molina reconoció las distintas manifestaciones que se han llevado a cabo en el proceso de construcción de la ciclovía, pues, afirmó, forman parte de la libertad de conciencia que su movimiento impulsa.

“Y les quiero decir, la construcción de ciclovía no es fácil. Ha provocado muchas resistencias, pero ésa es la lucha y ésa es la transformación de mentalidad que queremos. Hoy inauguramos la ciclovía y decimos que la Calzada de Tlalpan es de todas y de todos”, apuntó Brugada Molina.

LOS ARREGLOS ı Foto: Especial

AÚN HAY MÁS. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, reconoció que, si bien la obra tendrá 34 kilómetros, ahora fueron abiertos 30 y en los siguientes días será entregado el tramo restante.

“Estamos entregando alrededor de 30 kilómetros ya construidos de la ciclovía, prácticamente podemos decir que desde el Metro Chabacano hasta Renato Leduc y de regreso, pero vamos a estar en los próximos días haciendo la conclusión para dejar por completo esta obra”, dijo.

El funcionario resaltó la construcción de más de 20 mil metros lineales de guarniciones tipo jardinera, la aplicación de 43 mil metros de balizamiento y la intervención de 64 paraderos de transporte.

Además, indicó que se colocaron más de 213 elementos de señalética, se renivelaron 557 accesorios hidráulicos, se repavimentaron más de 40 mil metros cuadrados, instalaron 338 separadores confibici, más de cinco mil canalizadores viales, entre otras acciones.