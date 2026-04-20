Fiscalía defiende captura en caso Edith Guadalupe; indaga si hay más delitos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que “no fabrica culpables”, pues la detención de Juan Jesús “N” por el presunto feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, dijo, está sustentada con “datos sólidos”.

Contrario a lo dicho por la familia del sospechoso, la cual argumenta que éste es inocente, ya que las pruebas en su contra son falsas y, además, estaba golpeado, la autoridad local sostuvo que tiene pruebas de su supuesta participación en el crimen.

El Dato: El miércoles 22 de abril se retomará la audiencia en contra de Juan Jesús “N”, en la cual un juez determinará su situación jurídica. Él permanece en el Reclusorio Norte.

“La Fiscalía cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio”, indicó.

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De acuerdo con el órgano autónomo local, hay elementos, sin precisar cuáles, que muestran que el sospechoso, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble al que acudió la joven para una supuesta oferta laboral, está vinculado de manera directa al crimen.

Además, la autoridad indicó que las cámaras de vigilancia del edificio ubicado en Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez, estaban desconectadas en el momento en que arribó la joven de 21 años a éste. “El propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo”, dijo.

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“Con base en estos elementos, la Fiscalía CDMX afirma categóricamente que la persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente”, sostuvo.

La familia de Edith Guadalupe la reportó como desaparecida el 15 de abril, cuando la vio por última vez, ya que acudió al inmueble mencionado para una entrevista de trabajo. Dos días después su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico.

Los padres de la joven denunciaron que en ese periodo no fueron atendidos por la Fiscalía capitalina y las investigaciones las hicieron ellos.

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Ese mismo día, la fiscala local, Bertha María Alcalde Luján, explicó en un video que el femimicidio, presuntamente, ocurrió en la caseta de vigilancia del edificio, donde encontraron restos hemáticos.

“Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús ‘N’ golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida. Posteriormente, ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena”, dijo.

El pasado sábado, durante la audiencia inicial, el abogado del acusado, Julián Octavio González, afirmó que buscará comprobar la inocencia del joven, pues, consideró, las pruebas de la Fiscalía local no confirman la participación de éste en el feminicidio; además, de que el detenido tenía signos de golpes.

Luego de la primera fase del proceso penal, el litigante habló sobre un video, de días antes del crimen, en el que sobra aprecia a un sujeto quien besa y acaricia a una mujer en un elevador. Sobre esto, la Fiscalía local aclaró que la mujer que se aprecia no es Edith Guadalupe y que ese hecho ocurrió el 7 de abril.

Acerca del sujeto, quien viste de traje, la autoridad no informó nada, y se le limitó a asegurar que indaga si Juan Jesús “N”, supuestamente, participó solo o hubo más personas involucradas.

La familia de Edith Guadalupe denunció a servidores de la Fiscalía por irregularidades, ya que, indicó, le pidieron dinero para acelerar las investigaciones. Ante esto, la autoridad abrió una investigación y separó de su cargo a los agentes.