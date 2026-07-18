Hombre que subió a torre de Cablebús fue rescatado y presentado ante las autoridades: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que el hombre quien subió a una torre del Cablebús la mañana de este sábado fue rescatado y presentado ante el Juez Cívico, después de que, presuntamente intentara atentar contra su vida.
A través de una tarjeta informativa, la SSC informó sobre el incidente que se registró la mañana de este sábado en la torre del Cablebús ubicada sobre avenida Ticomán, la cual forma parte del trazado de la Línea 1 del sistema de transporte.
Al respecto, detalló que, tan pronto se tuvo conocimiento de la persona que subió a lo alto de la torre, policías, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para atender el incidente.
Sujeto se sube a torre de Cablebús y provoca interrupción de servicio, en Línea 1 | VIDEO
De acuerdo con los hechos narrados por la SSC-CDMX, al llegar al lugar de los hechos, los policías solicitaron suspender temporalmente el servicio del sistema de transporte. Acto seguido, los bomberos y paramédicos pudieron subir a la torre para rescatar al ciudadano.
Según la Secretaría, luego de varios minutos los equipos de emergencia hicieron contacto con el sujeto, quien fue identificado como un masculino de 54 años de edad que presuntamente “intentó atentar contra su vida”.
El masculino fue rescatado y presentado ante el agente del Juez Cívico, quien, explicó la SSC, interpondrá la sanción correspondiente”.
Pese a las labores de rescate, el Cablebús informó que, al corte de las 13:30 horas, seguía suspendido el servicio en las estaciones afectadas, es decir, las que van de Indios Verdes a La Pastora.
Para apoyar el traslado de los usuarios se habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Hombre sube a torre del Cablebús y suspende servicio temporalmente
La mañana de este sábado se reportó que un sujeto subió a la torre del Cablebús, ubicada sobre avenida Ticomán, colonia Residencial Zacatenco, lo que provocó una interrupción temporal del servicio en el sistema de transporte.
Ante esta situación, el Cablebús suspendió temporalmente el servicio en un tramo de la Línea 1. Particularmente, dejaron de operar las estaciones:
- Indios Verdes
- Ticomán
En tanto, el sistema de transporte brindó servicio temporalmente en las estaciones:
- Cuautepec
- Tlalpexco
- Campos Revolución
- La Pastora
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