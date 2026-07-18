Hombre que subió a torre de Cablebús fue rescatado y presentado ante las autoridades: SSC

Elementos de seguridad de la CDMX logran rescate de sujeto que subió a torre del Cablebús.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que el hombre quien subió a una torre del Cablebús la mañana de este sábado fue rescatado y presentado ante el Juez Cívico, después de que, presuntamente intentara atentar contra su vida.

A través de una tarjeta informativa, la SSC informó sobre el incidente que se registró la mañana de este sábado en la torre del Cablebús ubicada sobre avenida Ticomán, la cual forma parte del trazado de la Línea 1 del sistema de transporte.

Sujeto subió hasta lo alto de torre del Cablebús en Ticomán. ı Foto: SSC-CDMX (vía Quadratin)

Al respecto, detalló que, tan pronto se tuvo conocimiento de la persona que subió a lo alto de la torre, policías, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para atender el incidente.

De acuerdo con los hechos narrados por la SSC-CDMX, al llegar al lugar de los hechos, los policías solicitaron suspender temporalmente el servicio del sistema de transporte. Acto seguido, los bomberos y paramédicos pudieron subir a la torre para rescatar al ciudadano.

#CablebúsInforma



Linea 1



Por persona ajena al servicio en torre de Av. Ticomán servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora.



Sin servicio temporalmente de La Pastora a Indios Verdes. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 18, 2026

Según la Secretaría, luego de varios minutos los equipos de emergencia hicieron contacto con el sujeto, quien fue identificado como un masculino de 54 años de edad que presuntamente “intentó atentar contra su vida”.

El masculino fue rescatado y presentado ante el agente del Juez Cívico, quien, explicó la SSC, interpondrá la sanción correspondiente”.

#TarjetaInformativa | #Rescate | La rápida intervención de uniformados de la #SSC, en conjunto con equipos de trabajo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (#ERUM) y personal de @Bomberos_CDMX, todos de la Ciudad de México, permitieron salvaguardar la integridad física de… pic.twitter.com/znOSugTjWS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 18, 2026

Pese a las labores de rescate, el Cablebús informó que, al corte de las 13:30 horas, seguía suspendido el servicio en las estaciones afectadas, es decir, las que van de Indios Verdes a La Pastora.

Para apoyar el traslado de los usuarios se habilitaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Hombre sube a torre del Cablebús y suspende servicio temporalmente

La mañana de este sábado se reportó que un sujeto subió a la torre del Cablebús, ubicada sobre avenida Ticomán, colonia Residencial Zacatenco, lo que provocó una interrupción temporal del servicio en el sistema de transporte.

#CablebúsInforma



Linea 1



Continua el servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora y servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex de Indios Verdes y La Pastora.



Personal de mantenimiento sigue trabando en la revisión y habilitación de torre. pic.twitter.com/GDVevodRIF — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 18, 2026

Ante esta situación, el Cablebús suspendió temporalmente el servicio en un tramo de la Línea 1. Particularmente, dejaron de operar las estaciones:

Indios Verdes

Ticomán

En tanto, el sistema de transporte brindó servicio temporalmente en las estaciones:

Cuautepec

Tlalpexco

Campos Revolución

La Pastora

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