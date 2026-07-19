Más de 110 mil aficionados llenan el Zócalo para ver la final del Mundial 2026

La final la vieron más de 110 mil aficionados acudieron al Fan Fest del Zócalo para ver la final del Mundial, la cual ganó España.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México destacó que durante toda la justa deportiva acudieron cerca de dos millones de personas al corazón de la ciudad.

“Desde el inicio de actividades del FIFA Fan Fest y en los 18 festivales futboleros en las alcaldías, el pasado 11 de junio, y hasta su cierre este día, se contabilizó una asistencia acumulada cercana a los dos millones de personas, quienes participaron en las distintas transmisiones y actividades realizadas en este espacio público emblemático de la Ciudad de México”, refirió.

La dependencia capitalina informó que la transmisión de la final del Mundial reunió a más de 110 mil personas en el Zócalo, donde se desplegó un operativo interinstitucional para garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo ordenado del evento. De acuerdo con el reporte oficial, la jornada concluyó con saldo blanco, sin incidentes mayores ni personas lesionadas.

FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

Para resguardar a los aficionados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de vigilancia con presencia de elementos en los accesos, recorridos permanentes y monitoreo a través del sistema de videovigilancia de la ciudad. Además, se reforzó la coordinación con distintas dependencias para agilizar la atención de cualquier eventualidad.

Durante el evento también participaron brigadas de Protección Civil, personal médico y equipos de emergencia, quienes realizaron labores preventivas y mantuvieron supervisión constante en la Plaza de la Constitución. Paralelamente, trabajadores de Servicios Urbanos efectuaron tareas de limpieza, recolección de residuos y mantenimiento del espacio público antes, durante y después de la transmisión del partido.

El Gobierno capitalino destacó que la coordinación entre las distintas áreas permitió que miles de personas disfrutaran de la final en un ambiente familiar y seguro. Asimismo, subrayó que el FIFA Fan Fest y los festivales futboleros realizados en las alcaldías consolidaron a la Ciudad de México como uno de los principales puntos de encuentro para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno reconoció la participación de la ciudadanía durante las semanas que duró el torneo y señaló que este tipo de actividades fortalecen la convivencia social, impulsan el turismo y reafirman la capacidad de la capital para albergar eventos masivos de talla internacional.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que concluyeron las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Durante 32 jornadas, este espacio reunió a miles de personas para disfrutar de la Copa Mundial de Fútbol 2026, así… pic.twitter.com/SlZkEBC4iQ — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) July 20, 2026

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LMCT