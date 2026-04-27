INE ve ‘materialmente imposible’ realizar elección judicial y ordinaria al mismo tiempo en 2027

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, en conferencia el 27 de abril de 2026.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió que organizar de manera simultánea la elección judicial y el proceso electoral ordinario de 2027 es, en varios aspectos, materialmente imposible , y anunció que buscará reunirse con legisladores del Senado y la Cámara de Diputados para exponer las complejidades técnicas, operativas y presupuestales que implicaría la concurrencia.

En conferencia de prensa, Taddei Zavala distinguió entre lo que calificó de complicado y lo que definió como “materialmente imposible”.

En el primer caso ubicó los retos logísticos, como son la localización de casillas, tiempos de radio y televisión, almacenamiento de documentación electoral, cómputos diferenciados; en el segundo, una incompatibilidad jurídica de fondo: la ley prohíbe a los partidos políticos participar o siquiera acercarse a las mesas directivas de casilla en la elección judicial, mientras que en el proceso ordinario su presencia es obligatoria.

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“Materialmente no podemos tener las dos elecciones en el mismo espacio físico porque se contraponen las reglas de una y de otra”, señaló. “En una tenemos representantes de casilla por cada partido político. Eso se contrapone con la regla del judicial”, agregó.

INE prevé reuniones con Congreso

La consejera presidenta informó que el INE tiene previsto sostener reuniones con los proponentes de las reformas en ambas cámaras del Congreso, para presentar de manera “muy didáctica, muy pedagógica” los elementos técnicos, operativos y presupuestales.

Indicó que el martes, en la reunión semanal del Consejo General, se definirá si el encuentro con legisladores se concreta esta misma semana, tomando en cuenta que el periodo ordinario del Congreso concluye el jueves .

En lo que respecta al reajuste salarial que el INE deberá realizar para cumplir con lo que establece la reforma electoral, en materia presupuestal, Taddei Zavala informó que la Junta General Ejecutiva aprobó en su sesión de este lunes iniciar el análisis del impacto salarial derivado de la enmienda, y que el número de trabajadores afectados directamente por la reducción sería de entre 144 y 150 personas de un total de 19 mil colaboradores del instituto a nivel nacional.

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cehr