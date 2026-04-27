Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 28 y 29 de abril

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de abril y miércoles 29 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS: Pronóstico de lluvias y huracanes Advierten ciclones por arriba de promedio en el Pacífico

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate saladette: $53.80 el kilo

Piña miel: $34.80 la pieza

Mango Ataúlfo: $34.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Melón Chino: $19.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Sandía con semilla: $18.80 el kilo

Toronja sangría: $31.80 el kilo

Fresa charola 454 gramos: $49.80 la pieza

Calabaza criolla / italiana: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Chile serrano: $68.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel 100 gramos: $16.90

Lechuga romana: $12.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya

Col blanca: $19.80 el kilo

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $38.90 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo

Filete de basa rojo: $64.90 el kilo

Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $69.00 el paquete

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Mero, cabrilla o banqueta fresca: $199.00 el kilo

Chuleta natural de cerdo Bachoco: $108.90 el kilo

Pierna en trozo de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo Bachoco: $115.90 el kilo

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada: $54.90 el kilo

Milanesa de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $143.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT