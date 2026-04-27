Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 28 y 29 de abril

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de abril y miércoles 29 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate saladette: $53.80 el kilo
- Piña miel: $34.80 la pieza
- Mango Ataúlfo: $34.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Melón Chino: $19.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Sandía con semilla: $18.80 el kilo
- Toronja sangría: $31.80 el kilo
- Fresa charola 454 gramos: $49.80 la pieza
- Calabaza criolla / italiana: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Chile serrano: $68.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel 100 gramos: $16.90
- Lechuga romana: $12.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
- Col blanca: $19.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo
- Filete de basa rojo: $64.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $69.00 el paquete
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Mero, cabrilla o banqueta fresca: $199.00 el kilo
- Chuleta natural de cerdo Bachoco: $108.90 el kilo
- Pierna en trozo de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo Bachoco: $115.90 el kilo
- Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada: $54.90 el kilo
- Milanesa de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $143.00 el kilo
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LMCT