¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 28 y 29 de abril

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Pixabay
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 28 de abril y miércoles 29 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Jitomate saladette: $53.80 el kilo
  • Piña miel: $34.80 la pieza
  • Mango Ataúlfo: $34.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Melón Chino: $19.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Sandía con semilla: $18.80 el kilo
  • Toronja sangría: $31.80 el kilo
  • Fresa charola 454 gramos: $49.80 la pieza
  • Calabaza criolla / italiana: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Chile serrano: $68.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel 100 gramos: $16.90
  • Lechuga romana: $12.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
  • Col blanca: $19.80 el kilo
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $114.00 el kilo
  • Filete de basa rojo: $64.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo 30 piezas: $69.00 el paquete
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Mero, cabrilla o banqueta fresca: $199.00 el kilo
  • Chuleta natural de cerdo Bachoco: $108.90 el kilo
  • Pierna en trozo de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo Bachoco: $115.90 el kilo
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh: $328.00 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada: $54.90 el kilo
  • Milanesa de cerdo Bachoco: $104.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $143.00 el kilo

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