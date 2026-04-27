Amnistía Internacional alerta retrasos en derechos humanos durante primer año de gobierno

La organización Amnistía Internacional advirtió sobre un deterioro en la situación de los derechos humanos en México durante el primer año de gobierno de la mandataria actual.

A través de su informe titulado “Promesas en marcha, derechos en riesgo. El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum”, la organización señaló que diversas decisiones han generado impactos negativos en la protección de garantías fundamentales en el país.

De acuerdo con Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México, entre los principales focos de alerta se encuentran cambios estructurales como la reforma al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos y la continuidad de la estrategia de seguridad basada en la ‘militarización’ a través de la Guardia Nacional.

Imagen ilustrativa ı Foto: Generada con AI

La organización considera que estas medidas han modificado el equilibrio institucional, al otorgar mayor protagonismo a fuerzas con carácter militar en tareas de seguridad pública. Como ejemplo, se mencionan hechos recientes como un operativo en Chiapas, ocurrido el 1 de octubre de 2024, donde militares dispararon contra un vehículo con personas migrantes, causando seis muertes, así como un caso en Sinaloa en mayo de 2025 en el que fallecieron dos niñas tras un ataque de fuerzas armadas.

Amnistía Internacional también expresó preocupación por el cierre de espacios de diálogo con organizaciones civiles y colectivos, así como por lo que calificó como una narrativa adversa hacia estos grupos. Según Olivares, actualmente no existen canales de comunicación abiertos entre el gobierno federal y la organización.

En materia de desapariciones, el informe señala que en México se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas, cifra que representa un incremento del 10.5% en 2025 respecto al año anterior. Además, denuncia que gran parte de los casos no son investigados, lo que ha llevado a familiares —principalmente mujeres— a encabezar labores de búsqueda.

El documento también advierte sobre los riesgos que enfrentan estas personas, al registrar asesinatos y desapariciones de integrantes de colectivos. Finalmente, se destaca la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que analiza el caso de México en instancias internacionales.

Continuamos la conversación con la presentación del Informe Global "La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2025/26" y el análisis del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.



Un espacio para cuestionar, contrastar y entender qué está pasando con los derechos… pic.twitter.com/MtK8nMQhXa — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) April 22, 2026

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LMCT