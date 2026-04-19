Juez ordena atención médica inmediata para ‘El Güero’ Palma en penal de El Altiplano

Un juez federal concedió una suspensión de oficio y de plano a Héctor “El Güero” Palma Salazar, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, para que reciba atención médica inmediata en el penal de El Altiplano, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con el expediente 442/2026, Palma Salazar ha sido “ignorado de manera dolosa” por autoridades penitenciarias desde el 13 de abril, por lo que promovió un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez advirtió que la omisión "compromete gravemente su dignidad e integridad personal del quejoso, llegando a constituir una manera de tortura y malos tratos”.

Según los registros judiciales, “El Güero” Palma “se encuentra muy grave de salud”, pues padece cáncer de piel y requiere una revisión dermatológica anual en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México, a donde no ha sido trasladado “desde hace aproximadamente dos años”.

Además, fue diagnosticado con tres hernias discales en la columna que afectan el nervio ciático, lo que le provoca intensos dolores en la espalda y el pecho, incluso al respirar, así como insomnio y molestias que se extienden desde el glúteo hasta la pierna.

Ante ello, el juzgador ordenó que “de inmediato se otorgue al quejoso el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite acorde con el estado e historial clínico que presente”.

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cehr